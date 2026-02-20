GUNAA Metropolitan DFW Chapter

Hosted by

GUNAA Metropolitan DFW Chapter

About this event

Day at the Races Scholarship Gala

1000 Lone Star Pkwy

Grand Prairie, TX 75050, USA

Kentucky Derby Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Reserved Table for 10
4 Free Cocktail Tickets
2 Valet Parking Passes
Full-Page Advertisement in Event Program
Prominent Logo Placement on Website & Event Signage
On-Stage Recognition During Program

Preakness Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Reserved Table for 10
2 Free Cocktail Tickets

1 Valet Parking Pass
Half-Page Advertisement in Event Program
Social Media Recognition
Recognition from the Podium

Belmont Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Reserved Table for 10

1 Free Cocktail Ticket

Quarter-Page Advertisement in Event Program

Logo Placement in Event Program

Website Recognition

Winner’s Circle Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Reserved Table for 10

Logo Placement in Event Program

Website Recognition

Table Purchase
$1,100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Reserved Table for 10

Early Bird Ticket
$120
Available until Apr 4

Admission

Participation in event activities

Single Event Ticket
$125

Admission

Participation in event activities

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!