Infinite Hero Foundation

Hosted by

Infinite Hero Foundation

About this event

DAY OF 5th Annual 22 Miles Registration & Merch 2025

2700 Riva Rd

Annapolis, MD 21401, USA

Sponsor a Veteran
$44
Your Support Sponsors Registration for (1) Veteran and Represents $1 for Every Mile Run by Captain Kyle Butters. As a Thank You for Your Generosity, You Receive (1) Special Edition 22 Miles Challenge Coin as a thank you for your generosity.
Standard Participant Package
$50
Registration for (1) Participant, (1) Official 22 Miles Challenge Coin. Lunch provided at Community Festival & Hero Run on Saturday.
Premium Participant Package
$130
Registration for (1) Participant, (1) Official 22 Miles Challenge Coin, (1) Official 22 Miles Hat, (1) Official 22 Miles Shirt. Lunch provided at Community Festival & Hero Run on Saturday.
LMH Resident Registration (Adults)
Free
Registration for (1) Participant, (1) Official 22 Miles Challenge Coin. Lunch provided.
LMH Resident Youth Registration (Ages 17 & Under)
Free
Registration for (1) Participant (17 & Under), (1) Official 22 Miles Challenge Coin. Lunch provided.
Veteran & Military Participant Package
Free
Registration for (1) Participant, (1) Official 22 Miles Challenge Coin. Lunch Provided at Community Festival & Hero Run on Saturday. ** For Military and Veterans Only**
Youth Registration (Ages 17 & Under)
Free
Complimentary Run, Walk or Bike Registration for Youth (Ages 17 and Under) at Community Festival & 2.2 Mile Hero Run on Saturday in Annapolis or virtually from anywhere in the world.
Add a donation for Infinite Hero Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!