Access Life America Inc

Hosted by

Access Life America Inc

About this event

Daytona - Hearts of Gold

640 N Atlantic Ave

Daytona Beach, FL 32118, USA

Diamond Sponsorship
$10,000

Support 25 kids & families with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling


Platinum Sponsorship
$5,000

Support 12 kids & families with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling


Gold Sponsorship
$2,500

Support 6 kids & family with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counseling


Silver Sponsorship
$1,200

Support 3 kids & family with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling


Bronze Sponsorship
$400

Support 1 kid & familywith free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling


Add a donation for Access Life America Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!