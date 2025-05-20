Dazzlers Dance Team Booster Club Inc Team Fees 2025

No expiration
Team Membership - 1st Payment and Team Practice Uniform and Performance Gear - Deposit #1
No expiration
Team Summer Intensive and Team Practice Uniform and Performance Gear - Deposit #2
No expiration
Team Membership - 2nd Payment
No expiration
Purchase of Team Jacket, either additional order or just the jacket.
No expiration
Additional Practice Uniform (Half Payment)
No expiration
Personalized Team Track Suit
No expiration
Purchase of Team Track Pants (only)
No expiration
No expiration
No expiration
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!