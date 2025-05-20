Dazzlers Dance Team Booster Club Inc Team Fees 2025

1st Team Activity & Team Gear Deposit #1 - Due June 4, 2025
$435

No expiration

Team Membership - 1st Payment and Team Practice Uniform and Performance Gear - Deposit #1

Summer Intensive & Team Gear Deposit #2 - Due July 21, 2025
$285

No expiration

Team Summer Intensive and Team Practice Uniform and Performance Gear - Deposit #2

2nd Team Activity - Due August 18, 2025
$300

No expiration

Team Membership - 2nd Payment

Team Jacket (Additional or Just Jacket)
$90

No expiration

Purchase of Team Jacket, either additional order or just the jacket.

Additional Practice Uniform (Half Payment)
$60

No expiration

Additional Practice Uniform (Half Payment)

Personalized Team Track Suit - Due June 30, 2024
$125

No expiration

Personalized Team Track Suit

Team Pants
$35

No expiration

Purchase of Team Track Pants (only)

2nd Team Activity Partial $200
$200

No expiration

2nd Team Activity Partial $100
$100

No expiration

Practice Uniform (Full Price)
$120

No expiration

