Theatre Artists Workshop
AND THEN THERE WERE NONE
Powerhouse Theatre in Waveny Park
679 South Ave, New Canaan, CT 06840
General admission
$30
Seating is general. Please arrive early to secure the seat you prefer. The house opens 30 minutes before curtain.
Seating is general. Please arrive early to secure the seat you prefer. The house opens 30 minutes before curtain.
seeMoreDetailsMobile
add
Senior Discount
$25
add
Student Ticket
$20
add
Workshop Angel
$100
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout