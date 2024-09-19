eventClosed

1 Class - Portrait Drawing in Charcoal (Fall)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

Portrait Drawing in Charcoal - Non-Members
$50
1 drop-in class for 2 hours are on Tuesdays from 6-8 pm from 9/24-11/5. Ages 15+.
Portrait Drawing in Charcoal - Members
$38
