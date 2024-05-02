eventClosed

SJOA's CATERPILLARS SPORTS CAMP

500 42nd St

Indianapolis, IN 46205, USA

June 14 - All Day (8:30a - 3:30p) - $40
$40
Session 1 : basketball (prek-1 am session & 2-3 pm session) / kickball (2-3 am session & prek-1 pm session)
June 14 - Half Day - AM (8:30a - 11:45a) - $25
$25
Basketball (prek-1) / Kickball (2-3)
June 14 - Half Day - PM (12:30p - 3:30p) - $25
$25
Basketball (2-3) / kickball (prek-1)
June 21 - All Day (8:30a - 3:30p) - $40
$40
Session 2: Volleyball (prek-1 am session & 2-3 pm session) / Baseball (2-3 am session & prek-1 pm session)
June 21 - Half Day - AM (8:30a - 11:45a) - $25
$25
Volleyball (prek-1) / Baseball (2-3)
June 21 - Half Day - PM (12:30p - 3:30p) - $25
$25
Volleyball (2-3) / baseball (prek-1)
June 28 - All Day (8:30a - 3:30p) - $40
$40
Session 3: Soccer (prek-1 am session & 2-3 pm session) / Flag Football (2-3 am session & prek-1 pm session)
June 28 - Half Day - AM (8:30a - 11:45a) - $25
$25
Soccer (prek-1) / Flag Football (2-3)
June 28 - Half Day - PM (12:30p - 3:30p) - $25
$25
Soccer (2-3) / Flag Football (prek-1)

