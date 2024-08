FIESTA 2024

Join us for our biggest social event of the year, FIESTA! This gathering for adults is an opportunity to build community and raise money for Padres initiatives.





Tickets are $50 and entry includes hors d'oeuvres, dancing and entertainment. Alcoholic and non-alcoholic beverages will be available for purchase. As always, we have free tickets available for MV teachers/staff and families that ticket cost is a hardship (use code: FREETIX).





Fiesta will also mark the close of our Silent Auction featuring many exciting items!





In order to help Padres cover costs for the event (space rental, liquor license, bartenders, DJ, etc) and support other Padres initiatives, a donation can be made on this site at any time. Your generous support of Padres will go toward:

Fifth Grade Capstone Trip to Puerto Rico

Teacher appreciation

Padres off-campus community events

General operating funds for Padres

*These donations are fully tax deductible to the full extent of the law.





Zeffy is 100% free, but the one caveat is they ask for donations, feel free to click "Other" and put in $0 donation, to be clear this donation is for Zeffy and not for Padres.

¡Únase a nosotros en nuestro mayor evento social del año, FIESTA! Esta reunión para adultos es una oportunidad para construir comunidad y generar recursos para las iniciativas de Padres.





Los boletos cuestan $50 y la entrada incluye entremeses, baile y entretenimiento. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas estarán disponibles para su compra.Como siempre tenemos boletos gratis disponible para los MV maestros/personal y familias quien el precio de los boletos es difícil (usa el código: FREETIX).





¡Fiesta también marcará el cierre de nuestra Subasta Silenciosa con muchos artículos emocionantes!

Para ayudar a los Padres a cubrir los costos del evento y apoyar otras iniciativas de los Padres, se agradecen las donaciones y se pueden hacer en este sitio en cualquier momento. Su generoso apoyo a los Padres se destinará a:

Viajes de Capstone para 5to grado a Puerto Rico

Agradecimiento a los maestros

Apoyar eventos comunitarios fuero de campus de Padres

Costos operativos de Padres

*Estas donaciones son totalmente deducibles de impuestos con todo el rigor de la ley.





Zeffy es 100% gratis, pero la única advertencia es que piden donaciones, siéntete libre clic en "Other" y poner una donación de $0, para que quede claro que esta donación es para Zeffy y no para Padres.