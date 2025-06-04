DC First Pitch Dinner

186 Kent Lane

Mocksville, NC, United States, North Carolina

Single Ticket
$100
Sigle Ticket - Dinner and 1 Reverse Raffle Ticket included
Table Sponsor
$1,000
8 Tickets that include dinner and 1 reverse raffle ticket per person
Silent Auction Tickets
$20
5 tickets
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing