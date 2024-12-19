Deaf And Hard Of Hearing Bar Association Membership

Attorney
$50

Law School Graduate/Legal Professional
$20

Recent Graduate
free

A member who has graduated within the past three years.

Law Student
free

Retired Qualified Member
free

A member who meets DHHBA eligibility criteria but is currently retired.

Approved Waiver of Dues
free

A member whose dues have been waived by the DHHBA Board of Directors. Please contact us to request a waiver prior to completing the membership form or renewing annual membership.

