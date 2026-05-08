Manhattan High Debate And Forensics Parents

Hosted by

Manhattan High Debate And Forensics Parents

About this event

Sales closed

Debate and Forensics Showcase 2026 Silent Auction

BACKYARD PARTY item
BACKYARD PARTY
$80

Starting bid

Vista Burger Party Package for 10  

Baskin-Robbins Ice Cream Cake

Vista Insulated Cup

Party Cups

Burger Baskets

Party Napkins

Serving Bowls

VALUED AT: $160

BOOK LOVERS item
BOOK LOVERS
$80

Starting bid

Books a Million Gift Card - $20

Dusty Bookshelf Gift Card - $15

Cute Reading Blanket with Hoodie

Library “Rosie’s Corner”

Tote Bag

Shakespeare Books (2)

The Art of Witty Banter Book

Badass Affirmations Book

Book Light

Bookmarks, Stickers, Book Counter

Mini Tarot Cards

DIY Mini Book Shop

VALUED AT: $160

GREEN THUMB item
GREEN THUMB
$60

Starting bid

Britt's Farm Gift Card - $30

Bee Garden Dwarf Sunflower Grow Kit

Stepping Stone Craft Kit

Wind Chime

Live Succulents (2)

Watering Can

Bird Feeder

Bird Seed

Ace Bucket

Big Beautiful Basket

VALUED AT: $116

MOVIE NIGHT AT HOME item
MOVIE NIGHT AT HOME
$75

Starting bid

DVDs

Papa Murphy’s Gift Card - $20

Cozy Throw Blanket

Popcorn & Candy

Popcorn Seasoning

Cute Basket

VALUED AT: $125

DATE NIGHT – DONE RIGHT! item
DATE NIGHT – DONE RIGHT!
$215

Starting bid

TWO Night Stay-cation Duplex Air BNB (OR  2 one-night stays – your choice!)

McCain Performance Series x 2 tickets

Martinelli’s Gold Medal Sparkling  Apple-Cran Juice

Papyrus Hand-painted Stemware x 2

Silk Bouquet

VALUED AT: $430

SPORTY item
SPORTY
$140

Starting bid

Manhattan Running Company Shoe Bag

Manhattan Running Company Hat

Manhattan Running Company Insulated Water Bottle

Wildcat Fitness & Fun 3-Month Family Membership

Golf USA Gift Card - $50

VALUED AT: $270

PAMPER ME PRETTY item
PAMPER ME PRETTY
$120

Starting bid

Luxury ‘Body Firm' Body Refining Exfoliant

Luxury ‘Body Firm' Body Repair Treatment

Luxury ‘Body Firm' Facial Refining Exfoliant

Luxury ‘Body Firm' Facial Repair Treatment

Luxury ‘Body Firm' Plump & Firm Treatment

Luxury ‘Body Firm' Neck Repair Treatment

Luxury ‘Body Firm' Eye Repair Treatment

Luxury ‘Body Firm' Lift & Smooth Eyelid Treatment

Copper Bee 30 Minute Massage Gift Card - $45

Gaia Salon on Poyntz Gift Card - $50

Calming Candle

VALUED AT: $240

COFFEE LOVERS item
COFFEE LOVERS
$60

Starting bid

Starting Bid: $60

Flight Crew Coffee Tumbler

Flight Crew Coffee Coffee Beans

Flight Crew Coffee T-Shirt (size L)

Arrow Coffee Gift Card - $20

Bluestem Bistro Gift Card - $15

Whimsical Coffee Mug

Chocolate Covered Espresso Beans

Books & Coffee Bookmark

VALUED AT: $110

GLOW ESSENTIALS item
GLOW ESSENTIALS
$30

Starting bid

Shower Steamers

Juicy Peach Face Mask

Lip mask

Vitamin C Skin Patches

Fun Headbands (2)

Nice Metal Storage Basket

VALUED AT: $80

OFF TO COLLEGE! item
OFF TO COLLEGE!
$50

Starting bid

Top Ramen – 5 Pack

Monster Energy Drinks (3)

Ballpoint Pen Pack

Going To College Sticker

Ramen – Single Pack

Mechanical Pencils – 4 pack

3 Outlet Wall Tap

Melatonin Supplement – 140 Count

Microfiber Sheets Twin/XL

Throw Pillow

Utility Knife

Screwdriver

Slip Joint Plier

Tape Measure

6-in-1 Screwdriver

Playing Cards

Gummies

Big Storage Basket

VALUED AT: $125

AMC MOVIE NIGHT FOR FOUR item
AMC MOVIE NIGHT FOR FOUR
$40

Starting bid

Movie Ticket Voucher (4)

Drink & Popcorn Voucher (4)

VALUED AT: $100

AMC MOVIE NIGHT FOR TWO item
AMC MOVIE NIGHT FOR TWO
$20

Starting bid

Movie Ticket Voucher (2)

Drink & Popcorn Voucher (2)

Candy

VALUED AT: $50

AMC MOVIE NIGHT FOR TWO item
AMC MOVIE NIGHT FOR TWO
$20

Starting bid

Movie Ticket Voucher (2)

Drink & Popcorn Voucher (2)

Candy

VALUED AT: $50

Family Fun Day item
Family Fun Day
$40

Starting bid

Manhattan Zoo Family Pass

Movie Ticket Voucher (2)

Drink & Popcorn Voucher (2)

VALUED AT: $105

GET FIT & HAVE FUN item
GET FIT & HAVE FUN
$50

Starting bid

Wildcat Fitness & Fun 3-Month Family Membership

VALUED AT: $147

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!