Debate and Forensics Showcase 2026 Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Vista Burger Party Package for 10
Baskin-Robbins Ice Cream Cake
Vista Insulated Cup
Party Cups
Burger Baskets
Party Napkins
Serving Bowls
VALUED AT: $160
Starting bid
Books a Million Gift Card - $20
Dusty Bookshelf Gift Card - $15
Cute Reading Blanket with Hoodie
Library “Rosie’s Corner”
Tote Bag
Shakespeare Books (2)
The Art of Witty Banter Book
Badass Affirmations Book
Book Light
Bookmarks, Stickers, Book Counter
Mini Tarot Cards
DIY Mini Book Shop
VALUED AT: $160
Starting bid
Britt's Farm Gift Card - $30
Bee Garden Dwarf Sunflower Grow Kit
Stepping Stone Craft Kit
Wind Chime
Live Succulents (2)
Watering Can
Bird Feeder
Bird Seed
Ace Bucket
Big Beautiful Basket
VALUED AT: $116
Starting bid
DVDs
Papa Murphy’s Gift Card - $20
Cozy Throw Blanket
Popcorn & Candy
Popcorn Seasoning
Cute Basket
VALUED AT: $125
Starting bid
TWO Night Stay-cation Duplex Air BNB (OR 2 one-night stays – your choice!)
McCain Performance Series x 2 tickets
Martinelli’s Gold Medal Sparkling Apple-Cran Juice
Papyrus Hand-painted Stemware x 2
Silk Bouquet
VALUED AT: $430
Starting bid
Manhattan Running Company Shoe Bag
Manhattan Running Company Hat
Manhattan Running Company Insulated Water Bottle
Wildcat Fitness & Fun 3-Month Family Membership
Golf USA Gift Card - $50
VALUED AT: $270
Starting bid
Luxury ‘Body Firm' Body Refining Exfoliant
Luxury ‘Body Firm' Body Repair Treatment
Luxury ‘Body Firm' Facial Refining Exfoliant
Luxury ‘Body Firm' Facial Repair Treatment
Luxury ‘Body Firm' Plump & Firm Treatment
Luxury ‘Body Firm' Neck Repair Treatment
Luxury ‘Body Firm' Eye Repair Treatment
Luxury ‘Body Firm' Lift & Smooth Eyelid Treatment
Copper Bee 30 Minute Massage Gift Card - $45
Gaia Salon on Poyntz Gift Card - $50
Calming Candle
VALUED AT: $240
Starting bid
Starting Bid: $60
Flight Crew Coffee Tumbler
Flight Crew Coffee Coffee Beans
Flight Crew Coffee T-Shirt (size L)
Arrow Coffee Gift Card - $20
Bluestem Bistro Gift Card - $15
Whimsical Coffee Mug
Chocolate Covered Espresso Beans
Books & Coffee Bookmark
VALUED AT: $110
Starting bid
Shower Steamers
Juicy Peach Face Mask
Lip mask
Vitamin C Skin Patches
Fun Headbands (2)
Nice Metal Storage Basket
VALUED AT: $80
Starting bid
Top Ramen – 5 Pack
Monster Energy Drinks (3)
Ballpoint Pen Pack
Going To College Sticker
Ramen – Single Pack
Mechanical Pencils – 4 pack
3 Outlet Wall Tap
Melatonin Supplement – 140 Count
Microfiber Sheets Twin/XL
Throw Pillow
Utility Knife
Screwdriver
Slip Joint Plier
Tape Measure
6-in-1 Screwdriver
Playing Cards
Gummies
Big Storage Basket
VALUED AT: $125
Starting bid
Movie Ticket Voucher (4)
Drink & Popcorn Voucher (4)
VALUED AT: $100
Starting bid
Movie Ticket Voucher (2)
Drink & Popcorn Voucher (2)
Candy
VALUED AT: $50
Starting bid
Movie Ticket Voucher (2)
Drink & Popcorn Voucher (2)
Candy
VALUED AT: $50
Starting bid
Manhattan Zoo Family Pass
Movie Ticket Voucher (2)
Drink & Popcorn Voucher (2)
VALUED AT: $105
Starting bid
Wildcat Fitness & Fun 3-Month Family Membership
VALUED AT: $147
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!