Escala Foundation Inc
You Are Invited to the December 2024 PSS Alumni Meet Ups!
South Bend Meet Up (Wed, Dec 11)
free
No cost to attend. Location: La Casa de Amistad, 3423 S. Michigan St., South Bend, IN 46614, 6:00 – 8:30pm ET
No cost to attend. Location: La Casa de Amistad, 3423 S. Michigan St., South Bend, IN 46614, 6:00 – 8:30pm ET
seeMoreDetailsMobile
add
Indianapolis Meet Up (Thur, Dec 12)
free
No cost to attend. Location: Morales Group, 5628 W 74th St., Indianapolis, IN 46278, 6:00 – 8:30pm ET
No cost to attend. Location: Morales Group, 5628 W 74th St., Indianapolis, IN 46278, 6:00 – 8:30pm ET
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout