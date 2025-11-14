The Womans Club Of Dayton Foundation

Hosted by

The Womans Club Of Dayton Foundation

About this event

December 2025 Glass Mosaic Christmas Tree Workshop

225 N Ludlow St

Dayton, OH 45402, USA

General Admission - Friday 12/5
$70

Admission for one person to the Mosaic Workshop on Friday, December 5, 2025, from 5:30 pm - 7:00 pm at The Dayton Woman's Club.

Member Admission - Friday 12/5
$60

Admission for one DWC Member to the Mosaic Workshop on Friday, December 5, 2025, from 5:30 pm - 7:00 pm at The Dayton Woman's Club.

Boxed Dinner (Friday only)
$15

Includes your choice of sandwich and side, plus chips, dessert, and beverage (coffee, tea, or lemonade).

General Admission - Saturday 12/6
$70

Admission for one person to the Mosaic Workshop on Saturday, December 6, 2025, from 10:00 am - 12:00 pm at The Dayton Woman's Club.

Member Admission - Saturday 12/6
$60

Admission for one DWC Member to the Mosaic Workshop on Saturday, December 6, 2025, from 10:00 am - 12:00 pm at The Dayton Woman's Club.

Add a donation for The Womans Club Of Dayton Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!