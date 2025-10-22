Delaware County Veterans Memorial Association In Newtown Square's Live Online Auction

1001 Baltimore Pike, Springfield, PA 19064, USA

KYLE SCHWARBER SIGNED PLAQUE item
KYLE SCHWARBER SIGNED PLAQUE
$285

SAQUON BARKLEY SIGNED PLAQUE item
SAQUON BARKLEY SIGNED PLAQUE
$420

SAQUON BARKLEY, PHILADELPHIA EAGLES #26

SUPER BOWL LIX CHAMPIONS

JASON KELCE SIGNED PLAQUE item
JASON KELCE SIGNED PLAQUE
$285

THE FAMOUS JASON KELCE SUPER BOWL LII CHAMPION, EAGLES SUPER BOWL PARADE SPEECH

BAND OF BROTHERS SIGNED PLAQUES item
BAND OF BROTHERS SIGNED PLAQUES
$200

BAND OF BROTHERS PLAQUE SIGNED BY PHILLY'S OWN GENE "WILD BILL" GUARNERE, BATTLE OF THE BULGE

SIGNED HERSHEL "WOODY" WILLIAMS PLAQUE item
SIGNED HERSHEL "WOODY" WILLIAMS PLAQUE
$240

HERSHEL WILLIAMS

MEDAL OF HONOR

BATTLE OF IWO JIMA

FEBRUARY 19, 1945 - MARCH 26, 1945

SIGNED CHRIS KYLE PLAQUE item
SIGNED CHRIS KYLE PLAQUE
$1,850

CHRIS KYLE OF THE FILM AMERICAN SNIPER

THE MOST LETHAL SNIPER

UNITED STATES NAVY SEALS


BRYCE HARPER UNSIGNED PLAQUE item
BRYCE HARPER UNSIGNED PLAQUE
$140

BRYCE ROUNDING 3RD AND HEADED FOR HOME.

2024 NLDS GAME 1


WE WILL ALSO BE ADDING A SIGNED VERSION OF THIS

