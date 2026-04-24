Delmarva Discovery Museum

Offered by

Delmarva Discovery Museum

Delmarva Discovery Museum Memberships

Individual Membership
$35

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 1 person for one year.


Family Membership
$60

Valid until June 17, 2027

Member Benefits for 2 adults and their children 18 years and younger for one year.


Grandparent Membership
$75

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 2 adults and their grandchildren, 18 years and younger for one year.



Friend
$100

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 2 adults and all related children under 18 years old for one year.

Supporter
$250

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 4 adults and all related children under 18 years old for one year.

Benefactor
$500

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 4 adults and all related children under 18 years old for one year.

Sustaining
$1,000

Valid until June 17, 2027

Member benefits for 4 adults and all related children under 18 years old for one year.

Life
$2,500

No expiration

Member benefits for 4 adults and all related children under 18 years old.

Add a donation for Delmarva Discovery Museum

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!