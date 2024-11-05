form_archived

Delta Sigma Theta Sorority, INC, East Harris Chambers Liberty County Alumnae Memberships 2025

Diamond Life Member
$190

Local Dues - $180.00 National Dues - $190.00
Regular Membership
$390

Local Dues - $180.00 National Dues - $190.00 Per Capita - $10.00 Late Fee - $10.00
National Dues + Per Capita
$200

National Dues - $190 Per Capita - $10

