2027 Membership Dues Renewal

About the memberships
2027 Regular Membership Dues/Fees which includes:
$190 National Dues
$10 Per Capita Fee
$200 Local Dues
2027 Regular Membership Dues/Fees which includes:
$190 National Dues
$10 Per Capita Fee
$200 Local Dues
$30 Reinstatement Fee (2+ years)
Note: This payment option is for reclaimed members only (financially inactive for 2 or more years).
2027 Life Membership Dues/Fees which includes:
$10 Per Capita Fee
$200 Local Dues
Note: This payment option is for Diamond Life and Golden Life members only. Please select this option only if you currently hold Diamond Life or Golden Life membership status.
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