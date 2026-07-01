Purple violets and a pearl necklace adorn a burgundy circle announcing "Annual Membership Dues" against a backdrop of shimmering satin.
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Slidell Alumnae Chapter

Offered by

Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Slidell Alumnae Chapter

About the memberships

2027 Membership Dues Renewal

2027 Regular Membership (Jan 1 - Dec 31, 2027)
$400

2027 Regular Membership Dues/Fees which includes:


$190 National Dues

$10 Per Capita Fee

$200 Local Dues

2027 Regular Membership (Jan 1 - Dec 31, 2027) *Reclaimed 2+
$430

2027 Regular Membership Dues/Fees which includes:


$190 National Dues

$10 Per Capita Fee

$200 Local Dues

$30 Reinstatement Fee (2+ years)


Note: This payment option is for reclaimed members only (financially inactive for 2 or more years).

2027 Life Membership (Jan 1 - Dec 31, 2027)
$210

2027 Life Membership Dues/Fees which includes:


$10 Per Capita Fee

$200 Local Dues


Note: This payment option is for Diamond Life and Golden Life members only. Please select this option only if you currently hold Diamond Life or Golden Life membership status.

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