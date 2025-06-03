Delta Upsilon Lambda Foundation's Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Handmade wooden Clock
Starting bid
Handmade wooden clock
Starting bid
Handmade wooden clock
Starting bid
Handmade wooden clock
Starting bid
Handmade wooden clock
Starting bid
Handmade wooden Mason logo
Starting bid
2nd Gen A1 Speaker
Starting bid
Alpha Phi Alpha Costa Maya Souvenir Board
Starting bid
Starting bid
Hand painted Boomerang
Starting bid
Hand painted Boomerang
Starting bid
Handmade Salt and Pepper Shakers
Starting bid
Starting bid
New Zealand Souvenir Plate
Starting bid
Australian Printed Plate
Starting bid
Australians Sculptures decor
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!