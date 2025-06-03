Hosted by

Delta Upsilon Lambda Foundation

About this event

Sales closed

Delta Upsilon Lambda Foundation's Silent Auction

Alpha Phi Alpha clock item
Alpha Phi Alpha clock
$25

Starting bid

Handmade wooden Clock

Alpha Kappa Alpha clock item
Alpha Kappa Alpha clock
$25

Starting bid

Handmade wooden clock

Delta Sigma Theta clock item
Delta Sigma Theta clock
$25

Starting bid

Handmade wooden clock

Zeta Phi Beta clock item
Zeta Phi Beta clock
$25

Starting bid

Handmade wooden clock

Sigma Gamma Rho clock item
Sigma Gamma Rho clock
$25

Starting bid

Handmade wooden clock

Mason logo item
Mason logo
$25

Starting bid

Handmade wooden Mason logo

Bang & Olufsen Bluetooth speaker item
Bang & Olufsen Bluetooth speaker
$25

Starting bid

2nd Gen A1 Speaker

Costa Maya Souvenir Board item
Costa Maya Souvenir Board
$10

Starting bid

Alpha Phi Alpha Costa Maya Souvenir Board

Alpha Phi Alpha Bomber jacket item
Alpha Phi Alpha Bomber jacket item
Alpha Phi Alpha Bomber jacket
$50

Starting bid

Australian boomerang item
Australian boomerang
$15

Starting bid

Hand painted Boomerang

Australian boomerang item
Australian boomerang
$15

Starting bid

Hand painted Boomerang

New Zealand Salt and Pepper shakers item
New Zealand Salt and Pepper shakers
$5

Starting bid

Handmade Salt and Pepper Shakers

Roadside Assistance Kit item
Roadside Assistance Kit
$25

Starting bid

Souvenir Plate item
Souvenir Plate
$5

Starting bid

New Zealand Souvenir Plate

Australian Plate item
Australian Plate
$10

Starting bid

Australian Printed Plate

Australian Sculptures item
Australian Sculptures item
Australian Sculptures
$5

Starting bid

Australians Sculptures decor

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!