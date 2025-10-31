Demystifying CMMC Sponsorships

710 Brazos St

Austin, TX 78701

Title Sponsor
$5,000

rate.xLeft

One minute company introduction and introduction to panel. Sponsor display table at event entrance. Logo on all advertising put out by AFCEA CTX and Capital Factory. 

One standard size pop-up banner permitted..

Premium Sponsorship
$1,000

rate.xLeft

Individual sponsor display table. Logo on all advertising put out by AFCEA CTX and Capital Factory. One standard size pop-up banner permitted.

Small Business Sponsor
$500

rate.xLeft

Shared sponsor display table. Logo on all advertising put out by AFCEA CTX and Capital Factory. One standard size pop-up banner permitted.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing