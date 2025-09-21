Denim & Diamonds

606 Cedarwood Dr

Friendswood, TX 77546, USA

Dinner & Reverse Draw
$100

Grants entry to the event with dinner and 1 entry into the Reverse Draw

50/50 Raffle
$50

Can’t come to dinner but still want to support? This is a 50/50 raffle entry opportunity, no dinner and no event entry.

Diamond Sponsor
$5,000

Event Sponsor - 1 named scholarship recipient and 8 dinner seats with reverse draw;, 2 reserved parking spots, 1 wine pull ticket, 4 raffle tickets, event signage, social media recognition, 2 tickets to FFA banquet and shout out at event.

Taste of Texas Sponsor
$2,500

Food Sponsor - 4 dinner seats with reverse draw; 1 reserved parking space, 1 wine pull, 2 raffle tickets, event signage, social media recognition, 2 tickets to FFA banquet, and shout out at event.

Raise Your Glass Sponsor
$2,000

Beverage Sponsor - 2 dinner seats with reverse draw; 1 reserved parking space, 2 raffle tickets, 1 wine pull, event signage, social media recognition and shout out at event.

Glitter & Glam Sponsor
$1,500

Decoration Sponsor - 2 dinner seats with reverse draw; 2 raffle tickets, event signage, social media recognition and shout out at event.

Hat Bar Sponsor
$1,750

Hat Bar Sponsor - 2 dinner seats with reverse draw; 2 raffle tickets, 1 wine pull, event signage, social media recognition and shout out at event.

High Stakes Sponsor
$1,000

Auctioneer Sponsor - 2 dinner and reverse draw tickets; event signage, social media recognition and shout out at event.

Add a donation for Friendswood FFA Alumni & Supporters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!