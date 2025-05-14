Denver Sheriff Latino Organization
Denver Sheriff Latino Organization Sponsorship
Bronze
$500
✔ Logo on flyers ✔ Social media shoutout ✔ Appreciation certificate
Silver
$1,000
✔ All Bronze + ✔ Logo at 1 event ✔ Mention at event
Gold
$2,000
✔ All Silver + ✔ Banner/logo at event ✔ Inclusion in newsletters
Platinum
$4,000
✔ All Gold + ✔ Speaking opportunities ✔ Custom branding options
