Denver Sheriff Latino Organization Sponsorship

Bronze
$500

✔ Logo on flyers ✔ Social media shoutout ✔ Appreciation certificate
Silver
$1,000

✔ All Bronze + ✔ Logo at 1 event ✔ Mention at event
Gold
$2,000

✔ All Silver + ✔ Banner/logo at event ✔ Inclusion in newsletters
Platinum
$4,000

✔ All Gold + ✔ Speaking opportunities ✔ Custom branding options

