AIA Chesapeake Bay
Design Awards Celebration Sponsorship Opportunities
Silver Swan Bayside at Queen Anne Marina in Stevensville
Maryland
Premier Sponsor - Exclusive
$2,000
Member Rate
Member Rate
seeMoreDetailsMobile
add
Premier Sponsor - Exclusive
$2,500
Non-Member
Non-Member
seeMoreDetailsMobile
add
Academy Sponsor
$1,000
Member
Member
seeMoreDetailsMobile
add
Academy Sponsor
$1,250
Non-Member
Non-Member
seeMoreDetailsMobile
add
Professional People's Choice Sponsor - Exclusive
$1,000
Member
Member
seeMoreDetailsMobile
add
Professional People's Choice Sponsor - Exclusive
$1,250
Non-Member
Non-Member
seeMoreDetailsMobile
add
Showcase Sponsor (Only 5 available)
$750
Member
Member
seeMoreDetailsMobile
add
Showcase Sponsor (Only 5 available)
$950
Non-Member
Non-Member
seeMoreDetailsMobile
add
Patron Sponsor
$500
Member
Member
seeMoreDetailsMobile
add
Patron Sponsor
$625
Non-Member
Non-Member
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout