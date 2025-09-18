DESIGNER PURSE BINGO

CHUNKY'S CINEMA PUB 707 Huse Rd

Manchester, NH 03103, USA

15 BINGO GAMES /6 BINGO Cards per Game
$35

Grants entry to the event with;

15 Games of Bingo/6 Bingo Cards per Game and ONE DOOR PRIZE RAFFLE TICKET

ADD 3 CARDS FOR 15 GAMES
$10

ADD a Set of 3 CARDS for each 15 GAMES FOR $10

(multiple sets available @ $10 each set)

ADD 3 CARDS FOR 15 GAMES (Copy)
$10

ADD a Set of 3 CARDS for each 15 GAMES FOR $10

(multiple sets available @ $10 each set)

SPECIAL COVERALL FINAL GAME - 3 CARDS
$10

SOLD SEPARATELY - MUST PURCHASE ENTRY TICKET PACKAGE #1 TO PLAY COVERALL FINAL GAME

BIG PRIZE WIN!!!

3 GAME BINGO CARD $10

(multiple set of 3 Cards available @ $10 each)


Add a donation for Miss Lakes Region Scholarship Program Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!