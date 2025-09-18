DESIGNER PURSE BINGO

Manchester, NH 03103, USA
Grants entry to the event with;
15 Games of Bingo/6 Bingo Cards per Game and ONE DOOR PRIZE RAFFLE TICKET
ADD a Set of 3 CARDS for each 15 GAMES FOR $10
(multiple sets available @ $10 each set)
ADD a Set of 3 CARDS for each 15 GAMES FOR $10
(multiple sets available @ $10 each set)
SOLD SEPARATELY - MUST PURCHASE ENTRY TICKET PACKAGE #1 TO PLAY COVERALL FINAL GAME
BIG PRIZE WIN!!!
3 GAME BINGO CARD $10
(multiple set of 3 Cards available @ $10 each)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!