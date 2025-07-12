Designer Purse Bingo Fundraiser

1796 Pine Hollow Rd

McKees Rocks, PA 15136, USA

General Admission Ticket
$35

General Admission includes:

one six on pack for 15 games of play and one food ticket

Additional Six on Pack
$10

You get one additional six on pack for 15 games of Bingo for $10.00

50/50 Raffle: 10 Tickets
$10

You get ten tickets for the 50/50 raffle

50/50 Raffle 25 Tickets
$20

You get 25 tickets for the 50/50 raffle

General Admission Ticket Bundle
$75

This Bundle includes for each person:

General Admission, 2 six on packs 15 raffle tickets for Deluxe Purse Raffle Tickets

Ten 50/50 raffle tickets

One mystery purse raffle ticket

One dauber, one food ticket, One bottle of water.

25 Deluxe Purse Silent Auction Tickets
$30

25 Deluxe Purse Silent Auction Tickets for $30.00.

25 chance to win a Deluxe Purse.


One Mystery Purse Ticket
$10

Tickets are $10.00 each for a chance to win the Mystery Purse

Three Mystery Purse Tickets
$25

Three Mystery Purse Tickets for $25.00

Ten Mystery Purse Tickets
$50

Ten Mystery Purse Tickets for $50.00

One Luxury Purse Raffle Ticket
$10

You get one ticket for a chance to win one of three luxury purses.

Three Luxury Purse Raffle Tickets
$25

Three tickets for $25.00 for a chance to win one of the Luxury Purses.

Reserve table for 8 Bingo players
$300

Table reserved up front based upon availability.

Each person at the table receives:

one six on pack one mystery purse ticket

one food ticket one bottle of water one dauber

Reserved Table of 8 Bingo players Group Bundle
$600

Table reserved up front based upon availability.

Each person at the table receives:

two six on packs

15 Deluxe Purse Raffle Tickets

Ten 50/50 raffle tickets

one mystery purse raffle ticket

one dauber, one food ticket, one bottle of water

Add a donation for Coraopolis NAACP ACT-SO

$

