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FL 32837
🎟️ ENTRADA PRESENCIAL — DESPERTAR MÁS ALLÁ DE TU MENTE
Te invitamos a vivir una experiencia presencial única de reflexión, crecimiento personal y conexión emocional en “Despertar Más Allá de tu Mente”.
✨ Un encuentro diseñado para ayudarte a comprender mejor tus emociones, fortalecer tu bienestar interior y abrir espacios de transformación personal junto a especialistas invitados.
🌷 La entrada presencial incluye:
• Acceso completo al evento presencial
• Conferencia principal del Dr. Adam Arévalo
• Experiencia vivencial guiada por Marilyn Marcano
• Espacio de conexión, reflexión y aprendizaje
• Participación en rifas y actividades especiales
• Oportunidad de interactuar directamente con los ponentes y asistentes
⚠️ Importante:
• Cupos limitados
• La entrada es personal e intransferible
• Se recomienda llegar con anticipación para el registro
• El evento podrá ser grabado y transmitido parcialmente con fines educativos y promocionales
Vive esta experiencia transformadora desde cualquier lugar del mundo.
🌎✨La entrada virtual te permitirá acceder en línea al evento “Despertar Más Allá de tu Mente”, un espacio creado para reflexionar, sanar, fortalecer tu bienestar emocional y conectar contigo mismo desde una perspectiva humana, espiritual y consciente.
💻 Incluye acceso virtual a:
• Conferencia principal del Dr. Adam Arévalo
• Experiencia guiada con Marilyn Marcano
• Reflexiones sobre salud emocional, mente y transformación personal
• Participación en una experiencia inspiradora desde la comodidad de tu hogar
📩 El enlace de acceso será enviado al correo electrónico registrado antes del evento.
⚠️ Importante:
• La entrada virtual es personal e intransferible
• No incluye acceso presencial
• No se realizan reembolsos en entradas virtuales
• El participante es responsable de contar con conexión estable a internet
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