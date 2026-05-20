🎟️ ENTRADA PRESENCIAL — DESPERTAR MÁS ALLÁ DE TU MENTE

Te invitamos a vivir una experiencia presencial única de reflexión, crecimiento personal y conexión emocional en “Despertar Más Allá de tu Mente”.





✨ Un encuentro diseñado para ayudarte a comprender mejor tus emociones, fortalecer tu bienestar interior y abrir espacios de transformación personal junto a especialistas invitados.





🌷 La entrada presencial incluye:

• Acceso completo al evento presencial

• Conferencia principal del Dr. Adam Arévalo

• Experiencia vivencial guiada por Marilyn Marcano

• Espacio de conexión, reflexión y aprendizaje

• Participación en rifas y actividades especiales

• Oportunidad de interactuar directamente con los ponentes y asistentes





⚠️ Importante:

• Cupos limitados

• La entrada es personal e intransferible

• Se recomienda llegar con anticipación para el registro

• El evento podrá ser grabado y transmitido parcialmente con fines educativos y promocionales