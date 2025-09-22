Destin City Lifestyle GALA NIGHT's Silent Auction

auction.pickupLocation

34990 Emerald Coast Pkwy ste 315, Destin, FL 32541, USA

Churchill Downs (Kentucky) item
Churchill Downs (Kentucky)
$1

A Day at the Races with a 3‐Night Stay for 2
This Experience for 2 Includes:

  • Stakes Room for 2 at Churchill Downs
  • Race named in your honor and trophy presentation
  • 3-night stay in a standard guest room at the Louisville Marriott Downtown or Hotel Distil
  • Winspire booking & concierge service
A Night at the Red Rocks (Colorado) item
A Night at the Red Rocks (Colorado)
$1

Your Choice of Concert at Red Rocks Amphitheatre, Dinner at Guard and Grace, and 3‐Night Stay at The Limelight Hotel for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Tickets to a show of your choice at Red Rocks Park and Amphitheatre
  • Dinner at Guard and Grace
  • 3-night stay at the Limelight Hotel
  • Winspire booking and concierge services
Game of Thrones (Ireland) item
Game of Thrones (Ireland)
$1

6‐Night Stay for 2 in Dublin, Antrim Coast, Belfast and Historic Castles, Guinness Tickets, Rental Car

This Experience for 2 Includes:

  • 1 night in Cassidy’s Hotel Dublin, or similar (classic double room)
  • 2 nights in Ballygalley Castle Hotel, Antrim, or similar (classic double room)
  • 2 nights in Europa Hotel Belfast, or similar (classic double room)
  • 1 night in Clontarf Castle Dublin, or similar (standard double room including 3 course dinner)
  • Daily breakfast for 2
  • Giant’s Causeway, a UNESCO World Heritage Site
  • Dunluce Castle admission
  • Tickets to the Guinness Storehouse
  • Game of Thrones Studio Tour at Linen Mills Studios
  • 6-day automatic car rental
  • Winspire booking & concierge service


Lake Como (Italy) item
Lake Como (Italy)
$1

Beautiful Lake View Hotel in Varenna, Private Boat Tour, and Private Bellagio Tour for 2

This Experience Includes:

  • 5-Night stay in a beautiful lake view hotel in Varenna for 2
  • Daily breakfast
  • 2.5 hour private boat tour on Lake Como
  • Private tour of Bellagio
  • Winspire booking & concierge service


Taste of Tuscany (Italy) item
Taste of Tuscany (Italy)
$1

Cortona Countryside Villa, Cooking Class & Dinner, Wine Tour, Daily Breakfast, 7‐Night Stay for Up to 4

This Experience for 4 Includes:

  • 7-night stay in a private villa for up to 4 people in Tuscany (Cortona, Italy)
  • Private cooking class and dinner
  • Tour and tasting at 2 wineries
  • Daily chef-prepared breakfast
  • Daily maid service
  • Winspire booking & concierge service
Passport to Europe item
Passport to Europe
$1

5‐Night Stay in One City of Your Choice ‐ Paris, Madrid, Prague, Vienna, or Rome for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 5-night stay at a 4-star hotel in the city center
  • Daily breakfast
  • City Experiences
  • Winspire booking & concierge service


Fiji Paradise item
Fiji Paradise
$1

7‐Night Stay in a Private Beach Villa with Resort Access at Nanuku Resort, Fiji for 4

This Experience for 4 Includes:

  • 7-night stay for up to four guests in a 2-bedroom, 2-bathroom oceanfront villa at The Beach Villas at Nanuku
  • Private plunge pool, garden courtyard, and outdoor dining area
  • Breakfast on day of arrival
  • Privileged access to Nanuku Resort Fiji — award-winning dining, spa, and concierge services available onsite
  • Private round-trip ground transfers from Nadi International Airport (2.5 hours)
  • Winspire booking & concierge service — full support from trip planning to toes-in-the-sand 


A Night at the Sphere Las Vegas item
A Night at the Sphere Las Vegas
$1

Your Choice of Concert at Sphere Las Vegas and 2‐Night Stay for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 2 seats at a concert of your choice at Sphere Las Vegas
  • 2-night stay in a standard room at a 4-star hotel on the Las Vegas Strip
  • Winspire booking & concierge service


Fun In The Sun - San Diego (CA) item
Fun In The Sun - San Diego (CA)
$1

3‐Night Stay at the Omni La Costa Resort & Spa for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 3-night stay in a resort room at the Omni La Costa Resort & Spa in Carlsbad, CA
  • Winspire booking & concierge service


Tennessee Whiskey Adventure item
Tennessee Whiskey Adventure
$1

Jack Daniel Distillery Tour and Tastings with 3‐Night Stay in Nashville for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Jack Daniel’s Tour and Tasting for 2, Lynchburg Tennessee
  • 3-night stay in a select Nashville hotel
  • Winspire booking & concierge service


Links at Spanish Bay (Pebble Beach, CA) item
Links at Spanish Bay (Pebble Beach, CA)
$1

The Links at Spanish Bay: Round of Golf for 2 with Golf Cart Rental and 3‐Night Stay at the Hyatt Regency Monterey for 2

This Experience for 2 Includes:

  • One round of golf for 2 including golf cart rental at The Links at Spanish Bay, Pebble Beach, CA
  • 3-night stay in a standard room at the Hyatt Regency Monterey
  • Winspire booking & concierge service


Willamette Setting Inn (Oregon) item
Willamette Setting Inn (Oregon)
$1

Wine Tastings, Lunch, and a Chauffeur with 3‐Night stay at The Setting Inn for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 3-night stay at The Setting Inn, Willamette Valley for 2
  • Wine tasting, chauffeur, and lunch
  • Private tasting of The Setting Wine
  • Winspire booking & concierge service


Aloha Oahu item
Aloha Oahu
$1

Full Day Gems of Oahu Tour, Daily Resort Activities, Nightly Live Music and 4‐Night Stay for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Full day Gems of Oahu Tour
  • 4-night stay at the Outrigger Reef Waikiki Beach Resort
  • Daily resort activities and nightly live music
  • Winspire booking & concierge service


Napa Valley Sky item
Napa Valley Sky
$1

Wine Tastings, Hot Air Balloon Ride, and 3‐Night Stay at the River Terrace Inn for 2

Mahalo Maui
$1

auctionV2.input.startingBid


Full Day Road to Hana Tour with Lunch, Daily Resort Activities and 4‐Night Stay for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Full Day Road to Hana Tour with Lunch
  • 4-Night Stay at the Outrigger Kaanapali Beach Resort
  • Daily Resort Activities
  • Winspire booking & concierge service


Arctic Dreams: Northern Lights, Glass Igloos & Winter Magic
$1

Northern Light Viewing From Your Bed, Husky Sled Tour, Snowmobile Ride, Reindeer Sleigh Excursion, 4‐Night Stay for 2 in an Igloo, Plus More

This Experience for 2 Includes:

  • 4-Night stay at Arctic Resort, Lapland, Finland with 2 nights in a private log cabin with sauna & fireplace than 2 nights in a luxury glass igloo
  • Daily breakfast and nightly dinner
  • Roundtrip Transfers to & from Ivalo Airport
  • Snowmobile Adventure
  • Reindeer Sleigh Excursion with cultural stop
  • Guided husky sledding tour
  • Northern Lights Safari by horse-drawn sleigh
  • Winspire booking & concierge service


La Costa Golf Escape item
La Costa Golf Escape
$1

Round of Golf and 3‐Night Stay at the Omni La Costa Resort & Spa for 2

This Experience for 2 Includes:

  • South Course with Cart – one round per person
  • 3-night stay in a resort room at the Omni La Costa Resort & Spa in Carlsbad, CA
  • Winspire booking & concierge service


Dearest Reader: Bridgerton item
Dearest Reader: Bridgerton
$1

Private Walking Tour in Greenwich, Train between London and Bath, Guided Tour in Bath and 4‐Night stay at The Clermont for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Private Bridgerton Walking Tour in Greenwich, London
  • Train between London and Bath
  • Guided Bridgerton Tour in Bath
  • 4-night stay at The Clermont London Victoria in a Classic Room
  • Daily breakfast
  • Winspire Concierge & Booking Service


Mana Kona item
Mana Kona
$1

Submarine Adventure, Kaukulaelae Walking Tour or Yoga Daily and 4‐Night Stay for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Submarine adventure from Kona Beach
  • 4-Night Stay at the Outrigger Kona Resort & Spa
  • Daily Resort Activities
  • Winspire booking & concierge service


Amazing Amalfi: Coastal Charm, Lemons & Luxury item
$1

Private Sunset Boat Tour, Visit to a Lemon Farmhouse, 5‐Night Stay for 4

This Experience for 4 Includes:

  • Private sunset boat tour along the coastline with Prosecco and snacks on board
  • Guided visit to a traditional lemon farmhouse, with tastings of local specialties
  • 5-night stay in a private 2-bedroom, 2-bathroom apartment on the Amalfi Coast
  • Winspire booking & concierge service


Glacier Express in Switzerland item
Glacier Express in Switzerland
$1

Glacier Express from Zermatt to St. Moritz, Dinner at Spycher with 2‐Night Stay in Zermatt and 2‐Night Stay in St. Moritz for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 2-night stay in a 4-star hotel in Zermatt with daily breakfast
  • Reservations at the renowned Spycher restaurant in Zermatt and $250 AMEX gift card
  • Exclusive tickets on the Glacier Express in Excellence Class
  • 2-night stay in a 4-star hotel in St. Moritz with daily breakfast
  • Winspire booking & concierge service


Roman Delights: Ancient Wonders & Culinary Treasures item
Roman Delights: Ancient Wonders & Culinary Treasures
$1

Private Colosseum Tour, Foodie Experience in Trastevere & 5‐Night Stay for 4

This Experience for 4 Includes:

  • Private guided tour of the Colosseum, Roman Forum, and Palatine Hill (entry tickets included)
  • Private foodie tour with tastings in the vibrant Trastevere Quarter
  • 5-night stay in a 2-bedroom, 2-bath apartment in central Rome
  • Winspire booking & concierge service — seamless planning from start to finish


Colours of Porto: Wine, Culture & Coastal Beauty in Portugal item
Colours of Porto: Wine, Culture & Coastal Beauty in Portugal
$1

Vila Nova de Gaia & Douro Valley Tours, Fado Dinner, and 5‐Night Stay for 4

This Experience for 4 Includes:

  • Walking tour of Vila Nova de Gaia, including tastings at three Port wine cellars
  • Full-day wine tour in the Douro Valley with visits to Quinta do Portal & Quinta do Tedo, tastings, lunch, and transportation
  • Traditional Portuguese dinner with live Fado performance
  • 5-night stay in a private 2-bedroom, 2-bath apartment for up to 4 people in Porto
  • Winspire booking & concierge service — seamless support from planning to departure


Mykonos Escape: Sunset Sailing, Wine Country Charm & Villa L item
Mykonos Escape: Sunset Sailing, Wine Country Charm & Villa L
$1

Sailing Excursion, Wine Tasting & Lunch, and 5‐Night Stay in a Private Villa for 4

This Experience for 4 Includes:

  • Private sunset sailing excursion with Mediterranean dinner and drinks on board
  • Wine tasting and lunch at an organic farm in Mykonos, including three wines and fresh, farm-to-table cuisine
  • 5-night stay in a 2-bedroom, 2-bath private villa with infinity pool, terrace, and daily maid service
  • Winspire booking & concierge service — stress-free planning from start to finish


The Dublin Pour: Jameson and Guinness Experience item
The Dublin Pour: Jameson and Guinness Experience
$1

Guinness Storehouse and Jameson Distillery tickets, 48‐hour Hop On Hop Off Bus Tour, Dublin Pub Tour, Roundtrip Airport Transfers and 3‐Night Stay at the Iveagh Garden Hotel for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Tickets to the Guinness Storehouse
  • Tickets to the Jameson Distillery
  • 48-Hour Hop On, Hop Off Bus Tour
  • Dublin Pub Tour
  • Roundtrip airport transfers
  • 3-night stay at the Iveagh Garden Hotel
  • Daily breakfast
  • Winspire booking & concierge service


Surf Lessons in the California Sun item
Surf Lessons in the California Sun
$1

Surfing Lessons, Duke’s Huntington Beach and 3‐Night Stay at Paséa Hotel & Spa for 2

This Experience for 2 Includes:

  • 1.5-hour surf lessons with McKinnon Surf
  • Reservations and gift card for Duke’s Huntington Beach
  • 3-night stay in an ocean view room at Paséa Hotel & Spa Huntington Beach
  • Winspire booking & concierge service
Vibrant Mexico City item
Vibrant Mexico City
$1

auctionV2.input.startingBid


Frida Kahlo Museum, Hot Air Balloon and Tour of Teotihuacan, and 4‐Night Stay in the Historic Center of Mexico City for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Reservations and entrance to the Frida Kahlo Museum
  • Hot air balloon and tour of Teotihuacan
  • 4-night stay at a 4-star hotel in Mexico City’s Historic Center
  • Winspire booking and concierge service


Lights, Camera, Action: Hollywood Adventure item
Lights, Camera, Action: Hollywood Adventure
$1

Your Choice of Studio Tour, Dinner at Jon & Vinny’s and 3‐Night Stay at Loews Hollywood for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Your choice of studio tour
  • Dinner at Jon & Vinny’s
  • 3-night stay at Loews Hollywood
  • Winspire booking & concierge service


Bavaria’s Best Christmas Markets: Nuremberg & Munich item
Bavaria’s Best Christmas Markets: Nuremberg & Munich
$1

Guided Tours of Christmas Markets in Nuremberg and Munich with 6‐Night Stay for 2

This Experience for 2 Includes:

  • Guided Christkindlesmarkt Tour including Tastings
  • 3 nights at a 4-star hotel in Nuremberg in a Standard Double Room including breakfast
  • Guided Christmas Market Tour in Munich including Gingerbread
  • 3 nights at a 4-star hotel in Munich in a Standard Double Room including breakfast
  • Winspire booking and concierge service


Disneyland Adventure item
Disneyland Adventure
$1

Disneyland Two‐Day Admission, $200 Disney Gift Card, 2‐Night Stay for 4

This Experience Includes:

  • 4 – Disneyland Park admission tickets for 2 days (entrance to 1 park each day) – Anaheim, CA
  • $200 in Disney Gift Cards redeemable toward merchandise or food
  • 2-night stay in a standard room at a neighboring Hyatt, Marriott or similar
  • Winspire booking & concierge service


