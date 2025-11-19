Devenez membre de Pro MCG Dance

Membre Essentiel
$50

Valid for one year

Appartenance officielle à Pro MCG Dance.

Droit de vote à l'Assemblée Générale annuelle.

Réception des nouvelles et événements de la compagnie.

Membre de Soutien
$120

Valid for one year

Tous les avantages du Niveau Essentiel.

Invitation annuelle à un partage en studio.

Membre Partenaire
$250

Valid for one year

Tous les avantages des niveaux précédents.

Invitation annuelle à un apéritif avec la compagnie.

Accès à du content exclusif "behind the scenes".

Membre Bienfaiteur
$600

Valid for one year

Tous les avantages des niveaux précédents.

Invitation VIP à un événement ou moment privilégié avec la compagnie.

Mention spéciale comme Bienfaiteur de Pro MCG Dance.

