Dhol- Tasha

Dhol (25"- Large)
$200
This is a reservation fee to purchase 1 Dhol - size 25 inch-- Large. Note-- Final purchase price will be confirmed later.
Dhol (23" Medium)
$200
This is a reservation fee to purchase 1 Dhol - size 25 inch- Medium. Note-- Final purchase price will be confirmed later.
Dhol (20" -Small)
$200
This is a reservation fee to purchase 1 Dhol - size 20 inch-- Small. Note-- Final purchase price will be confirmed later.
Tasha
$200
This is a reservation fee to purchase 1 Tasha. Note-- Final purchase price will be confirmed later.

