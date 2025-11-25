Diabetes Education And Camping Association

Diabetes Education And Camping Association Membership

Diabetes Camp Membership (Under $100K Budget)
$200

Renews yearly on: December 15

Connection with camp leaders, healthcare providers, and peers worldwide

Access to webinars, trainings, case studies, and resource library

Listing in DECA's Find A Camp directory

Access to funding, supply donations, and scholarship opportunities (currently Continental US Based only)

Diabetes Camp Membership ($100K-$500K Budget)
$375

Renews yearly on: December 15

Connection with camp leaders, healthcare providers, and peers worldwide

Access to webinars, trainings, case studies, and resource library

Listing in DECA's Find A Camp directory

Access to funding, supply donations, and scholarship opportunities (currently Continental US Based only)

Diabetes Camp Membership ($500K-$1M Budget)
$500

Renews yearly on: December 15

Connection with camp leaders, healthcare providers, and peers worldwide

Access to webinars, trainings, case studies, and resource library

Listing in DECA's Find A Camp directory

Access to funding, supply donations, and scholarship opportunities (currently Continental US Based only)

Diabetes Camp Membership ($1M-$5M Budget)
$750

Renews yearly on: December 15

Connection with camp leaders, healthcare providers, and peers worldwide

Access to webinars, trainings, case studies, and resource library

Listing in DECA's Find A Camp directory

Access to funding, supply donations, and scholarship opportunities (currently Continental US Based only)

Diabetes Camp Membership (Over $5M Budget)
$1,250

Renews yearly on: December 15

Connection with camp leaders, healthcare providers, and peers worldwide

Access to webinars, trainings, case studies, and resource library

Listing in DECA's Find A Camp directory

Access to funding, supply donations, and scholarship opportunities (currently Continental US Based only)

Associate Membership (Under $100K Budget)
$200

Renews yearly on: December 15

For Allied or Traditional Camps

Scalable diabetes medical intake templates and supply checklists

Access to diabetes care and safety guidelines

Network and educational benefits aligned with diabetes camps

Associate Membership ($100K-$500K Budget)
$375

Renews yearly on: December 15

For Allied or Traditional Camps

Scalable diabetes medical intake templates and supply checklists

Access to diabetes care and safety guidelines

Network and educational benefits aligned with diabetes camps

Associate Membership ($500K-$1M Budget)
$500

Renews yearly on: December 15

For Allied or Traditional Camps

Scalable diabetes medical intake templates and supply checklists

Access to diabetes care and safety guidelines

Network and educational benefits aligned with diabetes camps

Associate Membership ($1M - $5M Budget)
$750

Renews yearly on: December 15

For Allied or Traditional Camps

Scalable diabetes medical intake templates and supply checklists

Access to diabetes care and safety guidelines

Network and educational benefits aligned with diabetes camps

Associate Membership (Over $5M Budget)
$1,250

Renews yearly on: December 15

For Allied or Traditional Camps

Scalable diabetes medical intake templates and supply checklists

Access to diabetes care and safety guidelines

Network and educational benefits aligned with diabetes camps

