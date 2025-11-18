Connect Northshore Inc

Hosted by

Connect Northshore Inc

About this event

Diamonds and Pearls Masquerade Ball Sponsorship

100 Harbor Center Blvd

Slidell, LA 70461, USA

Queen Charlotte item
Queen Charlotte
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

~EXCLUSIVE NAMING RIGHTS FOR THE EVENT

~RESERVED TABLE FOR 10 WITH COMPLEMENTARY BOTTLE OF CHAMPAGNE

~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING

~LOGO ON SWAG BAGS

~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA

~PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS

~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY

Diamond of the Season Sponsor item
Diamond of the Season Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 5 tickets

~RESERVED seating FOR 5
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON SWAG BAGS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA

~PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY

Lady Pearl Sponsor item
Lady Pearl Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

~TWO TICKETS FOR THE EVENT
~ACKNOWLEDGEMENT DURING PROGRAMMING
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY

The Danbury Sponsor item
The Danbury Sponsor
$1,000

~ACKNOWLEDGEMENT DURING PROGRAMMING
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY

Rainbow Sponsor item
Rainbow Sponsor
$500

~Featured on all event materiality and social media

~ promotion on our digital platforms
~Listing in our Safe Spaces Business Directory

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!