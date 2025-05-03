Chinese American Military Support
20250503 Dinner and Ceremony
1051 Pacific Marina
Alameda, CA 94501, USA
General Admission
$105
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
seeMoreDetailsMobile
add
CAMS member
$95
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout