Dishari Inc
closed
Dishari Inc Memberships
Dishari Inc Membership
$20
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
2025 Annual Membership fee is $20/ family.
Membership benefits are listed below:
Access to Event Tickets presale (before tickets sale in general public)
Exclusive access and discounts on Dishari event tickets
Reserved seats for members in auditorium
Members only check-in counter/help desk at Dishari event
Invitation to members ONLY events (Noboborosho/Picnic/31st Dec night)
Email Subscription to All Dishari news prior to public announcement
2025 Annual Membership fee is $20/ family.
Membership benefits are listed below:
Access to Event Tickets presale (before tickets sale in general public)
Exclusive access and discounts on Dishari event tickets
Reserved seats for members in auditorium
Members only check-in counter/help desk at Dishari event
Invitation to members ONLY events (Noboborosho/Picnic/31st Dec night)
Email Subscription to All Dishari news prior to public announcement
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout