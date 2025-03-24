closed

Dishari Inc Memberships

Dishari Inc Membership
$20

2025 Annual Membership fee is $20/ family.
Membership benefits are listed below:
  • Access to Event Tickets presale (before tickets sale in general public)
  • Exclusive access and discounts on Dishari event tickets
  • Reserved seats for members in auditorium
  • Members only check-in counter/help desk at Dishari event
  • Invitation to members ONLY events (Noboborosho/Picnic/31st Dec night)
  • Email Subscription to All Dishari news prior to public announcement

