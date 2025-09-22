eventClosed

Divine Disaster Relief's Silent Auction

Ashley Frisk Photography - Full Portrait Session item
Ashley Frisk Photography - Full Portrait Session
$200

  • Valued at $650
  • 60 minutes at an agreed upon location.
  • 50+ artistically edited images + print release.
  • Access to my client wardrobe
  • Time and craft to hand edit images.
  • Professional prints available for purchase directly through your gallery.
  • One 8x10 print.
2 Night-Stay - Peri Social House + Coffee/Wine Bar Gift Card item
2 Night-Stay - Peri Social House + Coffee/Wine Bar Gift Card
$200

Valued at $525


Enjoy a 2 night stay at Peri Social House located in Black Mountain, NC. A 1936 Georgian-revival home turned Coffee + Cocktail Bar serving a nice selection of Craft beer + wines. Housing NC's Smallest Boutique Hotel. Includes $25 gift card to coffee/wine bar.


https://www.perisocialhouse.com/

2 Night Stay at Gold River Camp + Cabins item
2 Night Stay at Gold River Camp + Cabins
$120

Valued at $350


Enjoyed 2 Night Stay at Gold River Camp + Cabins in cabin of your choice.


Gold River is the perfect base camp for your adventures; with dozens of activities within 30 minutes, you won't be short of entertaining options to

choose from.

 

We are a campground with a communal vision in mind. There are community fire pits, four grills (two charcoal + two propane), an open air pavilion with high top seating overlooking the river, a picnic area and several gathering porches.

We hope you'll enjoy an off-screen getaway, but if that's not an option, we do have Starlink Wifi.


Excludes Weekends


https://www.goldrivercamp.com/about-6

H/K/B Cosmetic Surgery $200 Gift Card + Skin Products item
H/K/B Cosmetic Surgery $200 Gift Card + Skin Products
$120

  • Valued at $350
  • $200 Gift Certificate
  • 5 ZO Skin Health Products
Accentuate Med Spa - $350 Gift Card for Facial + Gift Box item
Accentuate Med Spa - $350 Gift Card for Facial + Gift Box
$50

  • Valued at $350
  • Accentuate Med Spa with Ashley Scales
  • 4 in 1 Deluxe Facial (Hydrofacial, Microdemabrasion, Radio Frequency, Oxygen Facial)
  • Lip Shaped Bath Bomb
  • 2 Collagen Lip Moisturizers
  • Epionce Skin Care Samples
  • Notebook/Pen
LKN Gym Academy Gift Certificate + Goodies item
LKN Gym Academy Gift Certificate + Goodies
$100

  • Valued at $300
  • 2 Free Months tuition for any 55 minute class offered + registration fee
  • Personalized LKNGA leotard and scrunchie
  • Personalized LKNGA Tshirt
  • Personalized LKNGA Crewneck
TableCo Gift Basket item
TableCo Gift Basket
$85

Mix-o-logie Gift Basket item
Mix-o-logie Gift Basket
$25

Waterside Office Suite - 7 Hours Free Conference Room item
Waterside Office Suite - 7 Hours Free Conference Room
$60

  • Valued at $200
  • Located at Waterside Office Suites in Denver, NC
  • 7 hours of conference room rental
ISI Denver - 1 month free item
ISI Denver - 1 month free
$35

  • Valued at $180
  • Denver, NC location
  • One Month Unlimited Free
  • New Clients Only
Stow-A-Ways Storage Units - 1 free month of storage item
Stow-A-Ways Storage Units - 1 free month of storage
$45

  • Valued at $150
  • Receive 1 month of storage free
Joey's Fine Food & Spirits $100 Gift Card item
Joey's Fine Food & Spirits $100 Gift Card
$30

  • Can be used at either location
  • Valued at $100
16 Prime Steak & Seafood $100 Gift Card item
16 Prime Steak & Seafood $100 Gift Card
$30

  • Valued at $100
Matthew's Car Wash $100 Gift Card item
Matthew's Car Wash $100 Gift Card
$30

  • Valued at $100
Court Queen Gift Bag + Goodies item
Court Queen Gift Bag + Goodies
$15

  • Valued at $75
  • Tennis Themed
  • Zip Bag
  • Sweat Towel
  • Key Chain
  • Sweatshirt
  • Yellow Fuzzy Ball
  • Bag
Kendra Scott Necklace item
Kendra Scott Necklace
$25

  • Valued at $75
Magnolia Soap & Bath Co. Gift Basket item
Magnolia Soap & Bath Co. Gift Basket
$25

  • Valued at $65
  • Located in Denver NC
  • See photo for items
Royal Bliss Brewery $50 Gift Card + Plaque + Mug + More item
Royal Bliss Brewery $50 Gift Card + Plaque + Mug + More
$25

  • Valued at $75
  • $50 gift card
  • Royal Bliss Plaque
  • Royal Bliss Mug
  • Royal Bliss Stickers
Sportspage $50 Gift Card item
Sportspage $50 Gift Card
$15

  • Valued at $50
Cowboy Killer Company $25 Gift Card item
Cowboy Killer Company $25 Gift Card
$10

  • Valued at $25
  • Located in Lincolnton

