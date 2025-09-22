Divine Disaster Relief's Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Valued at $525
Enjoy a 2 night stay at Peri Social House located in Black Mountain, NC. A 1936 Georgian-revival home turned Coffee + Cocktail Bar serving a nice selection of Craft beer + wines. Housing NC's Smallest Boutique Hotel. Includes $25 gift card to coffee/wine bar.
auctionV2.input.startingBid
Valued at $350
Enjoyed 2 Night Stay at Gold River Camp + Cabins in cabin of your choice.
Gold River is the perfect base camp for your adventures; with dozens of activities within 30 minutes, you won't be short of entertaining options to
choose from.
We are a campground with a communal vision in mind. There are community fire pits, four grills (two charcoal + two propane), an open air pavilion with high top seating overlooking the river, a picnic area and several gathering porches.
We hope you'll enjoy an off-screen getaway, but if that's not an option, we do have Starlink Wifi.
Excludes Weekends
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
common:zeffyTipDisclaimerTicketing