Don Scholla Memorial Golf Tournament 2025

Bartlett CC 32 Euclid Ave

Olean, NY 14760, USA

Per Golfer
$150
18 holes of golf, cart, skins, mulligan, basket raffles, lunch, dinner, and awards
Sponsorship - Angelica Raiders
$100
Hole Signage, etc.
Rushford Tigers
$250
3 Hole Signage, etc.
Olean Huskies
$500
Opening Shot/putt Signage, etc.
Section VI/SBU
$1,000
150 Yard marker Signage, Clubhouse Table Decor, etc.
Cart Sponsorship
$1,500
Cart signage, etc.
Lunch Sponsorship
$500
Half-Way House Signage, etc.
Dinner Sponsorship
$750
Buffet Table signage, etc.
