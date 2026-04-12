About this event
Includes entry for one person to enjoy donuts, coffee, and juice at our Donuts with Grownups event. Please note: each attendee, including students, must have a ticket.
Un boleto incluye el acceso para una sola persona para disfrutar de donas, café, y jugo en nuestro evento ‘Donuts with Grownups.’ Tenga en cuenta que cada persona, incluyendo a estudiantes, debe tener un boleto para entrar.
Add a Donuts with Grownups t-shirt to your order! Select your size from the dropdown. For photo, design details, and more information, please see the event description. Proceeds support our PTSA.
¡Añade una camiseta de ‘Donuts with Grownups’ a su orden! Seleccione su talla en el menú desplegable. Para ver fotos, detalles del diseño, y más información consulta la descripción del evento. Los fondos recaudados apoyan al PTSA.
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