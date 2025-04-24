eventClosed

Dover Little League's Silent Auction

200 Electric Ave, Dover, DE 19904, USA

Car Wash Bucket
$15

This is everything you need to wash your car and keep it looking good. Sponges, towels, air fresheners, body wash and wax, tire shine and more!
Take Me Out to the Ballgame
$15

All of your favorite ballgame snacks in one place! Sunflower seeds, gum, Sour Patch Kids, and more! Plus a blanket for those cool evenings.
Pasta Basket
$15

Everything you need for an amazing pasta night at home, or a date night out! Pasta, sauce, seasonings, a colander, utensils, and more. There are also gift cards to go to Olive Garden if you don't want to cook!
Ice Cream Sundae
$10

All you need is the ice cream! In this basket you will get the sprinkles, the bowls, the cones, and sauces. A great treat for warm days ahead.
S'mores
$10

Everything you need for S'mores. Marshmallows, chocolate bars, graham crackers, and an electric S'mores maker! Prefect for a night inside or out on the porch!
Play-Doh Basket
$15

In this amazing basket there are so many options for play. There is a pasta maker, a light up microscope, silly scents play-doh and more.
Grilling Basket
$20

Do you like to grill? If you do this basket is for you. It has so many different things that you will need to have that wonderful grilled meal. It comes with condiments, bar-b-que sauce, grill mats, tongs, and so much more! This would be a great gift for dads for Father's Day!
Taco Basket
$20

Who doesn't love tacos! This basket is amazing! Chips, salsa, queso, tortillas, a quesadilla maker, and margarita mix and salt! Just add tequila!
Candy
$10

This is a great basket for summer time when the kids get to go outside and run around! This basket has tons of candy options for each candy lovers dream!
Softball Basket
$20

This basket is an amazing gift set for that softball player in your life. It has everything a girl could want, a sign for your wall, sunflower seeds, socks, batting gloves, zipper bag, stickers, Croc charms, eye black, bracelets, a softball, grip tape, hair ties, and a $20 Dicks gift card for any extras that you may need.
Spa Basket
$20

Everything you need for a stay at home pampering night. Lotion, exfoliating scrubs, lip cream, bath salts, and a robe. This would be a great gift for the mom in your life for Mother's Day!
Fishing Basket
$15

All you are missing is the drinks and the fish! With this basket you get 3 pole, a cooler, floaters, a small tackle box with different cases, and lures for the fish!
Pet Basket
$15

This basket is great for a dog lover! It has a chew toy snacks, pet clean up bags, and a gift cared to Yarn and Bone Pet Supply for anything that may have been forgotten!
Baker's Dream
$15

This basket has a great supply of baking needs. All you need is the oil, eggs, and butter. Cookie cutters, rolling pill, pot holders, cookie mixes, and baking sheets! This would be great for your favorite baker!
Teacher's Dream
$15

This is a great gift for that teacher in your life. It is a cute teacher bag with all of the best teacher gifts! Crayola colored pencils, fun pens, sticky notes, an Amazon gift card and so much more! This would be great for the up coming teacher appreciation week!
Auto Care
$20

This is a big value right here! This basket was donated by one of our sponsors, Nault Auto Care. This basket includes a Craftsman toolbox, pliers, tire pressure gauge, pickup tool, screwdrivers, a hat, a t-shirt, diecast truck and and $20 gift card to Nault Auto care! What a great way to support a local business!
Snack Attack
$15

This box has all the snacks you could want! It comes packed in a tote ready for your summer road trips!
Outdoor Fun
$15

This basket has all the yard games that you need to have a fun family time. Yard dice, ladder ball, a volleyball and so much more!
Crayola Basket
$20

This basket is full of Crayola products! It has chalk, colored pencils, a light up color board, model magic, a coloring book and so much more! This would be great for any child with summer around the corner!
Gardening Basket
$15

This basket has everything that you need to get started with a wonderful home garden. You will get seeds, a watering can, a flower pot, a kneeling pad, and soil to start, all in a cute garden tote! Who would not love this gift!
Beach Day
$20

This is the a great basket for a day at the beach! It has a cooler for your drinks, cute cups for the kids, a stainless steel cup for mom, sunscreen, tanning lotion, sand toys, and a $25 Wawa gift card! This is perfect to take you to the beach!
Legos, Legos, Legos
$25

This basket would be great for any Lego lover in your life. It has Disney Legos, Marvel Legos, and so much more! This would be great for the kids as summer comes around!
$25 Surf Bagel Gift Card item
$25 Surf Bagel Gift Card
$5

$25 gift card to Surf Bagel
Shell We Bounce gift bag item
Shell We Bounce gift bag
$10

This donation includes $30 gift card for all activities, a t-shirt that can be exchanged, bounce socks that can be exchanged, a trucker hat and a sticker.
Fifer's Gift Basket
$10

This basket is from another local business, Fifer's. In this basket you have Bloody Mary Mix, pickled asparagus, picked green beans, and pickled stuffed olives.
Golf Outing item
Golf Outing
$25

Do you like to play golf? Do you want to go with your friends? Here is your chance! In this basket we have a gift certificate from Maple Dale Country Club for a round of golf for 4 people! We love supporting local businesses in our area!
Mary Kay Baskey
$20

In this basket you will find all of your Mary Kay essentials. Make-up finishing spray, sun screen and after sun lotion! There is also a catalog so you can order more of your favorite products!
Grotto's Pizza Gift Card item
Grotto's Pizza Gift Card
$5

This gift card for Grotto's Pizza is $50! This would be great to take with you on your trips to Rehoboth Beach this summer!
Camping Fun
$10

This is such a cute basket for fun time camping! It has the essentials for S'mores. A fire starting log, matches, and tray for all the fun you can have around a campfire.
Arts and Crafts Basket
$10

Is child interested in expressing themself with art? Do they like making a mess to make a project, art is a great way to help your child express themself. This is a great little basket to get started in the to collection of supplies for them. Paint brushes, markers, paint, and more!

