DPYB Silent Auction

34052 Del Obispo St, Dana Point, CA 92629, USA

1. Salt Creek Date Night item
1. Salt Creek Date Night
$140

$250 dollar gift certificate to Salt Creek Grille & Bottle of Caymus Wine
2. Food & Wine item
2. Food & Wine
$90

Laetitia Champagne, Prisoner Red Blend, Wine Tumblers, $50 Fratellos Gift Card & Charcuterie goods. Red Sox Pony
3. Cozy Culinary item
3. Cozy Culinary
$135

Amari Mini Rug, Burke Salad Servers, Noir Mini Board, Olive Green Gingham Kitchen Dish Towels, Sunday Suppers Cook Book, $50 Gift Card to Garage Collective. Donated by Shetland Padres
4. Day at the Beach item
4. Day at the Beach
$165

Beach Wagon, Killer Dana Logo Fleece Hoodie, Killer Dana Beach Towel, Smash Ball, Killer Dana Mesh Hat, Killer Dana Straw Hat, Killer Dana Mug, Killer Dana Board & Paddle Rental for 2 hours, Killer Dana Stickers. Donated by Pinto 7 Giants
5. Game Night item
5. Game Night
$55

Pictionary Yahtzee The Game of Life Guess who Sorry Clue What do You Meme? Tower Stacker Uno Headbanz Deck of Playing Cards Popcorn boxes and Popcorn Candy boxes Donated by Pinto 7 A's
6. Trader Joes item
6. Trader Joes
$120

$250 Trader Joes Gift Card & basket full of Trader Joes Groceries Donated by Bronco Angels
7. BBQ & Baseball item
7. BBQ & Baseball
$100

Cuisinart Outdoor Portable Tabletop Grill, $50 Bad to the Bone Gift Card, Diamond Dishes: From the Kitchen of Baseball's Biggest Stars, Baseball Oven Mitts & Pot Holders, Double Header Double Hazy IPA, BBQ Utensils, Buzz "Base" Balls, Stuffed Burger Press, Meat Claws, Grill Decor. Donated by Mustang A's
8. Palm Desert Getaway item
8. Palm Desert Getaway
$320

2 Nights at a pool home in Palm Desert Country Club. 3bedroom, 2 bath, sleeps 6. Must travel by November 2025. $50 Shell Gas Card, Bottle of Prosecco and tons of fun items to enjoy your trip. Donated by Pony Dodgers
9. The Row Experience item
9. The Row Experience
$75

$100 Gift card to A Pizza Doho, $25 Gift Card to Vibe, $20 Gift Card to Le Saint Honore, $20 Gift Card to OC Creamery, $20 Gift Card to Jersey Mike's. Donated by Shetland Diamondbacks
10. Angels Night Out item
10. Angels Night Out
$270

4 Diamond Club Seats with Premier Parking, $50 Visa Card, Angels Chain, Angels Lanyard, Rally Monkey, Angels Socks, Angels Hat, Snacks, Angels MLB Ball. Donated by 8U Tsunami
11. OC Local Taproom item
11. OC Local Taproom
$90

$50 Gift Card to OC Local Taproom, $50 Gift Card to The Pizza Store, 2 Refillable Growler Cups, 2 Pint Glasses, T-Shit & Hat. Donated by Mustang Nationals
12. Best of Dana Point item
12. Best of Dana Point
$75

$25 Project Social Gift Card, 8 Custom Dana Point Youth Baseball Hats (one of a kind), Killer Dana Magnet, Doho Puzzle, Vintage Surf Candle, Baja Beach Blanket, Killer Dana Youth (small) Shirt. Donated by Pony Giants
13. Wine & Beer Cart item
13. Wine & Beer Cart
$145

$100 Los Molinos Gift Card, $75 Artifex Gift Card, Assorted Craft Beers, Assorted Wines. Donated by Pinto 8 Dodgers
14. Travel with Travis Mathew item
14. Travel with Travis Mathew
$200

$300 Travis Mathew Gift Card, Travis Mathew Carry-On Luggage, Travis Mathew Backpack Donated by Pinto 8 Angels
15. Baseball Training item
15. Baseball Training
$165

Take your Training & Baseball IQ to the next Level; Pitching or Hitting Lessons with Ben Siff (Three 1hour Lessons at St. Margaret's), Field Lesson with Josh Keithly (one 30 minute Lesson at St. Margaret's), Rawlings Big Stick One Hand Training Bat, Baseball IQ Book, GoSports Weighted Training Baseballs, SKLZ Limited Flight Training Balls, Rawlings Hitting Jack-It Bat (9oz. & 16oz.) SKLZ Softhands Fielding Trainer.
16. A100 Glove & Choose Your Bat!! item
16. A100 Glove & Choose Your Bat!!
$235

A1000 Glove, Demarini or Louisville Slugger Bat of your Choice!! Evo Shield Sliding Mit, Baseball Wall Decor. Donated by 14u Tsunami
17. Picture Perfect item
17. Picture Perfect
$130

Fuji Film Instax Mini Instant Camera Bundle, $50 AMC Gift Card, $50 The Lot Gift Card, Official IMDB Top 100 Movies Scratch Off Poster, Digital Picture Frame, Phone Tripod & Selfie Stick, Hollywood Movie Clapboard. Donated by Pony Angels
18. Coffee Lovers item
18. Coffee Lovers
$110

$30 Better Buzz Gift Card, Better Buzz Mug, Coffee- Temecula, Coffee Roasters, $30 Philz Coffee Gift Card, 2 Olas Ceramic Travel Mugs, $20 Bear Coast Gift Card, Bear Coast Hat, Yeti Custom Mug. Donated by Pinto 8 Giants
19. Golf & Beer item
19. Golf & Beer
$300

A Round of Golf for 4 at Marbella Country Club, One Dozen Callaway Golf Balls, $100 Gift Card to Left Coast Brewery, Two Docent Brewing To-Go Crowlers, Two Docent Glasses, Docent Hat, Docent Socks (L/XL), Galvanized Drink Bucket. Donated by Mustang Diamondbacks
20. Self Care item
20. Self Care
$148

$240 Gift Card to Burke Williams, Made From Dirt Products, Self Care Items. Donated by Pinto 8 Diamondbacks
21. Surf Day item
21. Surf Day
$185

Surf Lessons ( 1.5 hours for 1 person), Willbo Hats, Willbo Shorts (Size 30), Sunscreen, Lip Balm, 12 Pack LMNT, Beach Blanket, Beach Bag. Donated by Mustang Rockies
22. Family Fun Night item
22. Family Fun Night
$135

$100 Project Social Gift Card, $60 Sky Zone Gift Card, $50 Regal Cinemas Gift Card, 4 Passes to Pretend City, Left Right Center Game, Jenga, Coloring Book & Markers, Candy & Hot Chocolate. Donated by Shetland Giants
23. Picnic Day item
23. Picnic Day
$100

Viking 7 Piece Slate Cheese Board Set, 19 Piece Picnic Basket, Bootleg Napa Red Blend Wine, Santa Margherita White Wine, $100 Gift Card to Billy's Meat, Seafood & Deli, UNO Game. Donated by Mustang Angels
24. Beer & Wine item
24. Beer & Wine
$135

$100 Gift Card to Los Molinos, 4 Pack of Los Molinos Beer, Los Molinos Beanie, $100 Gift Card to Five Vines Bar, bottle of Zinfandel Wine, 3 bottles of Chardonnay. Donated by Bronco Diamondbacks
25. BBQ Galore item
25. BBQ Galore
$50

$50 Gift Card to Wild Fork, Galvanized Bucket, Kitchen Towels, Kinder Seasoning, Condiment Bottles, Men Men Paper Plates, Bag Clips, Stance Socks, Smasher King Cast Iron, American Grill Cookbook, BBQ Utensils, Meat Thermometer, Kinders BBQ Sauce. Donated by Shetland Dodgers
26. Pilates Wellness item
26. Pilates Wellness
$125

5 Megaformer Classes at Pilates+ OC, 1 LB. Bala Bands, 8 LB Weighted Vest, Chakra Stone and Mega+ Pilates Swag. Donated by Shetland Tigers.
27. Date Night item
27. Date Night
$145

DAOU Cabernet Wine, $100 gift card to Trevor's on the Tracks, $25 gift card to 3:16 Bakery, $40 gift card to Regency Theaters, See's Candy Truffles and $125 gift card for Nanny/Babysitter. Donated by Bronco Giants.
28. Gift Cards Galore item
28. Gift Cards Galore
$240

$100 gift card to Nordstrom, $100 gift card to LuLu Lemon, $50 gift card to Door Dash, $45 gift card to Ulta , 4 FREE burger vouchers to In N Out, $100 gift card to Jack's Surf Shop, $50 gift card to The Coffee Importers, DP trucker hate, Jack's Surf Shop towel, Jack's Surf Shop bag, 4 Metrolux movie tickets, $10 gift card to Starbucks, $10 gift card to Subway and 2 $50 gift cards to Landry's (Chart House) Donated by 12U Tsunami.
29. In n Out item
29. In n Out
$110

$200 gift card to In n Out, Large In n Out t-shirt, Stance socks, black socks and burger candle. Donated by Shetland Rays.
30. California Dreamin' item
30. California Dreamin'
$175

$100 gift card to In n Out, In n Out hat, In n Out shirt, In n Out bangle charms, California board, Dana Wharf half-day fishing trip for 2, In n Out paper and pen set and 5 pairs of Stance socks. Donated by Pinto 7 Angels.
31. Movie Night item
31. Movie Night
$175

Apple TV WiFi, $100 Door Dash gift card, $50 Visa gift card, assorted candy, assorted snacks, napkins, card game, popcorn buckets and $15 Starbucks gift card. Donated by Bronco Padres.
32. Lottery Tree item
32. Lottery Tree
$125

Various lotto scratchers. Donated by Bronco Dodgers.
33. It's 5 o'clock Somewhere item
33. It's 5 o'clock Somewhere
$175

YETI Hopper soft cooler, 2 Corkcicle wine cups, 2 Corkcicle slim can coolers and O'Neill Sonoma straw hat. Donated by Foal Padres.
34. Yeti Basket item
34. Yeti Basket
$70

2 Yeti 10oz tumblers, large straw lid, 1L gear case, 1 Yeti 30oz tumbler, cooler and drink accessories. Donated by Foal Diamondbacks.
35. Coffee Time item
35. Coffee Time
$100

Hidden House coffee beans, Hidden House Uji matcha, High Tide coffee beans, Bear Coast coffee beans, 2 Vela Turtle coffee candles, 2 Yeti 20oz rambler, Simpli French press, Better Buzz coffee bean and live orchid. Donated by Pinto 8 As.
36. Sports Parent Gear item
36. Sports Parent Gear
$250

Ultimate Bleacher & Dodger Tote Set. Sit Bax Bleacher Seat, Baseballism Dodger Tote, Stanley Cup, New Era Women's Dodgers Sweatshirt (M), $150 Gift Card to Rare Society. Wiffle Ball & Bat Set, Penn Tennis Balls.
37. Fun Day in Town item
37. Fun Day in Town
$360

Golf for 3 at El Niguel Country Club, Squeeze 50-minute massage, paddle ball set with balls, $50 Wind and Sea gift card, $50 Coffee Importers gift card, $20 Brusters Ice Cream gift card, golf balls, pickle ball sweatshirt, pickle ball t-shirt and bag. Donated by Shetland Angels
38. Ultimate Streaming Basket item
38. Ultimate Streaming Basket
$165

Roku HD Streaming Media Player, Beats Noise Cancellation Headphones, Roku Tumbler, $25 Netflix Gift Card, $25 Hulu Gift Card, $25 Paramount Gift Card, $25 Disney Plus Gift Card. Donated by Pinto 7 Dodgers
39. For the Love of Angels item
39. For the Love of Angels
$100

Mike Trout Jersey, Mike Trout Bobblehead, Yeti Water Bottle, Angels Beach Towel, Sliding Glove, Angels Socks, Angels Hat, Angels Tote, Bat Grip, Seeds and Gum. Donated by Pony Diamondbacks
40. Cooking at Home item
40. Cooking at Home
$280

Viking 13-Piece Stainless Steel Cookware Set, Honed 4-Piece Silicone Cooking Utensils Set, Kamarko Extra Virgin Olive Oil, TRUFF Truffle Salt, Boyajian Garlic Oil, Citrus Pepper Spice Blend, Carandini Spicy Garlic & Rosemary Balsamic Glaze. Donated by Pony Padres
41. Wine Enthusiast item
41. Wine Enthusiast
$190

Bottle of Laurent Perrier Brut La Cuvee, Chalk Hill Estate Chardonnay, Whitehaven Windward Sauvignon Blanc, La Fete du Rose, Cambria Julias Vineyard Pinot Noir, True Myth Cabernet, Electric Push Corkscrew, RCR Cristalleria Italian Optiq (450ml- 6 piece), Stainless Steel Beverage Tub, Acacia Wood Cutting Board, Cactus Wine Charms, Bottle Stoppers, "Wine Please" set of 30 Beverage Napkins. Donated by 10U Tsunami
42. Mom's Day Out item
42. Mom's Day Out
$90

$40 Gift Card to Organic Nail Lounge, $25 Gift Card to Maison/Gianna's, $20 Gift Card to Mission San Juan, $10 Gift Card to Bear Coast Coffee, Picnic Wine Tumblers, Goldfield Throw and Candle, Lush Bath Bomb, Tote Bag. Donated by Mustang Dodgers
43. Baseball Mom Starter Kit item
43. Baseball Mom Starter Kit
$145

Bogg Bag XL, DSG Stadium Seat, 40 oz Stanley Pro, CALIA Women's Sedona Hat, Sun Bum SPF 30, Sun Bum Lip Balm, $50 Dicks Gift Card, $50 Bevmo Gift Card, $50 Bagel Shack Gift Card. Donated by Bronco Royals
44. Felling Lucky? item
44. Felling Lucky?
$100

Feeling Lucky? Take a Gamble at this Priceless Basket with over $250 Worth of Scratchers. Donated by 13U Tsunami
45. Gymnastics Day item
45. Gymnastics Day
$50

One FREE day of Wildfire Gymnastics, 2 FREE Open Gym passes to Wildfire Gymnastics, Wildfire beach towel, hat and t-shirt. Donated by Foal Angels.
46. Brunch Club item
46. Brunch Club
$185

$200 Project Social gift card, Project Social t-shirt, Veuve Clicquot Brut, Brunch Club candle, champagne flutes, champagne dog toy, champagne bell, champagne stopper and eye masks. Donated by Foal Red Sox.
47. Food and Wine item
47. Food and Wine
$190

TSpoons cooking class gift card, $150 Rancho Capistrano Winery gift card, Silverado Vineyards 2022 Cabernet, 2 crystal glasses, 2 Docent Brewery crawlers, 2 Docent Brewery glasses, Docent hat and Docent socks. Donated by Shetland As.
48. Date Night item
48. Date Night
$110

$200 Nick's gift card, $50 Uber gift card and bottle of Rodney Strong Cabernet Sauv. Donated by Foal Rockies.
49. Best of Dana Point item
49. Best of Dana Point
$130

$50 Flippin' Pizza gift card with FREE pizza voucher and hat, $50 Killer Dana gift card with signature sweatshirt, $50 VIBE Organic Food gift card, $30 Bear Coast Coffee gift card with coffee beans, beach blanket and framed beach hut painting. Donated by Pony As.
50. Give me S'mores item
50. Give me S'mores
$90

Outdoor Patio Fire Pit, S'mores Maker, S'mores Items, Marsh Plush Doll, Beach Blanket, Gourmet S'mores Bars Snacks, S'mores Roasting Sticks, Duraflame Match Strike Fire Log, Party Glow Sticks, Flex Utility Fire Lighter. Donated by Mustang Rays
51. Family Fun/ Game Night item
51. Family Fun/ Game Night
$110

BOGG Baseball Bag, $75 Cinepolis Gift Card, Super Skills Game, Bulleit Whiskey, Decoy Chardonnay, Trivial Pursuit -Family Edition, LCR Dice Game. Donated by Pinto 8 Padres
52. Wellness & Training item
52. Wellness & Training
$50

3 Orange Theory Classes, One Personal Training Class, and basket full of Spa Products. Donated by 9U Tsunami
53. Road Trip Kit item
53. Road Trip Kit
$85

$25 In-n-Out Gift Card, $25 Chick-Fil-A Gift Card, Cooler Backpack, Snackie Box, Travel Mug, Crossword Puzzle, Kids Games, NEAT Wipes, Neck Pillow, Snacks, Gum, Car Freshener, Card Game, Car Pouches, Trash Bags. Donated by Foal Royals
54. Rad Dad item
54. Rad Dad
$200

Brian Bent Original Painting, Yeti Tumbler - 30oz, Swannies Golf Hoodie, LMNT Electrolyte Packets, Cooler Backpack, Kings Club Haircut Gift Card, Barbers for Baja Swag. Donated by Foal Athletics
55. Beach Family Fun Day item
55. Beach Family Fun Day
$200

Everything you need to Enjoy a Family Fun Day at the Beach. Donated by Bronco Yankees
56. Baseball Fan item
56. Baseball Fan
$95

Everything you needed to be the Best Baseball Fan. Donated by Mustang Orioles
57. Tour De Breweries item
57. Tour De Breweries
$265

Ultimate Beer Adventure! Pizza Port Beer (12- 6packs), $50 Los Molinos Gift Card, $25 Ten Mile Ladera Gift Card, $50 Artifex Gift Card, $50 Docent Gift Card, $60 Brewhouse Gift Card, $30 Station Craft Gift Card, Station Craft Swag (Men's Sweatshirt -XL, Women's Tank- XL), Beanie, Hat, Crowler, Ice Chest Fully Stocked! Donated by Foal Orioles
58. Hobie Surf Basket item
58. Hobie Surf Basket
$160

3 $100 Hobie gift cards and 3 FREE T-Shirt vouchers. Donated by Hobie Surf Shop.
59. Angels Vlad Guerrero Signed Framed Jersey item
59. Angels Vlad Guerrero Signed Framed Jersey
$750

Angels Vlad Guerrero Signed, Deluxe-Framed Jersey (JSA Authentication) By Kids Rule Sports.
60. Dodgers Historic Infield Piece Signed 4X item
60. Dodgers Historic Infield Piece Signed 4X
$350

Dodgers Historic Infield Piece Signed By Steve Garvey, Davey Lopes, Bill Russell and Ron Cey (JSA Authentications) By Kids Rule Sports.
61. Taylor Swift Signed CD Cover item
61. Taylor Swift Signed CD Cover
$750

Taylor Swift Signed, PSA Encapsulated, and Custom-Framed CD Cover (PSA Authentication) By Kids Rule Sports.
62. 2024 Dodgers WS Champion Framed Piece item
62. 2024 Dodgers WS Champion Framed Piece
$150

2024 Dodgers World Series Champion 3-Photo Display Piece (Freeman, Betts, Ohtani) By Kids Rule Sports.
63. Angels Mike Trout 3-Photo Framed Piece item
63. Angels Mike Trout 3-Photo Framed Piece
$150

Angels Mike Trout 3-Photo Display Piece By Kids Rule Sports.
64. Elly de la Cruz Framed Piece item
64. Elly de la Cruz Framed Piece
$150

Elly de la Cruz 3-Photo Display Piece By Kids Rule Sports
65. Dodgers Jackie Robinson 10-Card Display item
65. Dodgers Jackie Robinson 10-Card Display
$150

Dodgers Jackie Robinson 10-Card Display By Kids Rule Sports
66. Angels Mike Trout 10-Card Display item
66. Angels Mike Trout 10-Card Display
$150

Angels Mike Trout 10-Card Display By Kids Rule Sports.
67. Padres Fernando Tatis Jr. Signed Bat item
67. Padres Fernando Tatis Jr. Signed Bat
$250

Padres Fernando Tatis Jr. Signed Bat (JSA Authentication) By Kids Rule Sports.
68. Orioles Cal Ripken Jr. Signed Custom Frame item
68. Orioles Cal Ripken Jr. Signed Custom Frame
$250

Orioles Cal Ripken Jr. Signed, PSA Graded 10, Custom-Framed Cut (PSA Authentication) By Kids Rule Sports.
69. Angels CJ Wilson Signed All-Star Game Baseball item
69. Angels CJ Wilson Signed All-Star Game Baseball
$75

Angels CJ Wilson Signed All-Star Game Baseball (Beckett Authentication) By Kids Rule Sports.
70. Tigers Al Kaline Signed Baseball item
70. Tigers Al Kaline Signed Baseball
$100

Tigers Al Kaline Signed Baseball (PSA Authentication) By Kids Rule Sports.
71. Phils Hall of Famer Steve Carlton Signed Mini-Helmet item
71. Phils Hall of Famer Steve Carlton Signed Mini-Helmet
$75

Phils Hall of Famer Steve Carlton Signed Mini-Helmet (Steiner Authentication) By Kids Rule Sports.
72. USWNT World Champion Jennie Finch Signed Softball item
72. USWNT World Champion Jennie Finch Signed Softball
$150

USWNT World Champion Jennie Finch Signed Softball (Beckett Authentication) By Kids Rule Sports.
73. Boxing Heavyweight Champion Mike Tyson Signed Glove item
73. Boxing Heavyweight Champion Mike Tyson Signed Glove
$250

Boxing Heavyweight Champion Mike Tyson Signed Glove (JSA Authentication) By Kids Rule Sports.

