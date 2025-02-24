Dreams Fulfilled Scholarship Gala 2025

Seating for 8. This option ensures your group can celebrate together while experiencing an evening of live jazz, house menu, a silent auction, and inspiring scholarship presentations.
📍 Gala Begins at 7:30 PM for general admission
🎩 Dress Code: Savannah Renaissance elegance with a Modern Juneteenth Flair
Seating for 8. This option ensures your group can celebrate together while experiencing an evening of live jazz, house menu, a silent auction, and inspiring scholarship presentations.
📍 Gala Begins at 7:30 PM for general admission
🎩 Dress Code: Savannah Renaissance elegance with a Modern Juneteenth Flair