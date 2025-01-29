DRMS Robotics Booster Club

Offered by

DRMS Robotics Booster Club

About this shop

DRMS Robotics Booster Club T-Shirts (Local Pickup Only)

DRMS Robotics T-Shirt, Cotton item
DRMS Robotics T-Shirt, Cotton
$15

Unisex cotton t-shirts available in Adult & Child Sizes. For pickup at DRMS only.

DRMS Robotics Hoodie item
DRMS Robotics Hoodie item
DRMS Robotics Hoodie
$30

Unisex hoodies available in Adult & Child Sizes. For pickup at DRMS only.

DRMS Robotics T-Shirt, Poly Blend item
DRMS Robotics T-Shirt, Poly Blend
$20

Unisex t-shirts available in Adult & Child Sizes. 50/25/25 polyester/combed ring spun cotton/rayon blend for a softer t-shirt.


For pickup at DRMS only.

DRMS Robotics Long Sleeve Sports Shirt item
DRMS Robotics Long Sleeve Sports Shirt
$20

Unisex long sleeve shirts available in Adult & Child Sizes. For pickup at DRMS only.

Add a donation for DRMS Robotics Booster Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!