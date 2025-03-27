Hosted by

Dry Bones To Life Ministries Inc

Dry Bones To Life Ministries Inc's Silent Auction

5342 Avery Rd, New Port Richey, FL 34652, USA

Handmade lap quilt
$20

Vintage silver/chrome leaf tray and tapestry
$5

Pasta maker , pasta recipe book, pasta
$5

2005 Holiday Barbie
$5

Vintage Holiday Barbie
$5

Two tool sets
$5

A Plus 1 Auto Gift Basket
$5

A Plus 1 Auto gift basket includes a $25 gift certificate and car care kit.
Vintage baby bed and high chair
$5

Chilis gift basket
$5

Chilis gift basket includes a $25 chilis gift card , chips, salsa and seasoning
Argentos gift basket
$5

Argentos gift basket includes a $30 Argentos gift certificate and assorted Argentos baked goods.
Pizza oven
$25

Movie gift basket
$5

This movie gift basket includes a $20 regal gift card, popcorn and candy
Olive Garden gift basket
$5

This Olive Garden gift basket includes a $30 gift card, Olive Garden dressing, sauce and hand towel
Tea set picture , tea set and tea pot decoration
$5

Vintage barber chair and doll
$5

Antique stroller
$5

1950’s vintage stroller
Backpack cooler
$5

HJC size large helmet
$5

HJC size small helmet
$5

Antique metal baby hospital bed
$5

Honey baked ham
$20

$117.00 value
Homemade German chocolate made by Linda
$5

Handmade shadowbox
$5

Bikers prayer gift
$5

10” Cheese cake
$5

Plain cheese cake with Graham cracker crust. Made by Mrs. Dawn
Reese’s chocolate cake
$5

Reese‘s peanut butter chocolate cake with peanut butter frosting and chocolate ganache.
Upside down pineapple cake
$5

Platinum house salon gift basket
$5

Platinum house salon gift basket includes a free wash, cut, style gift card along with brush , mirror and spray bottle
Bucs gift basket
$5

Bucs gift basket includes a bucs size large shirt and Bucs tumbler
Farm fresh eggs and homemade jelly
$5

Farm fresh eggs, Christmas cranberry and beauty berry jelly
Spring wreath
$5

