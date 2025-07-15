Dual Membership

Offered by
About the memberships
No expiration
Dual members joining in October or April.
($40 WTM Membership Dues + $60 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $120 total)
Biyearly Membership.
No expiration
Dual members joining in November or May.
Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($33 WTM Membership Dues + $50 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $103 total)
No expiration
Dual members joining in December or June.
Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($27 WTM Membership Dues + $40 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $87 total)
No expiration
Dual members joining in January or July.
Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM Membership Dues + $30 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $70 total)
No expiration
Dual members joining in February or August.
Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($13 WTM Membership Dues + $20 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $53 total)
No expiration
Dual members joining in March or September.
Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($7 WTM Membership Dues + $10 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $37 total)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!