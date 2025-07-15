Woodlands Toastmasters

Woodlands Toastmasters

Dual Membership

Dual-October or April
$120

No expiration

Dual members joining in October or April.

($40 WTM Membership Dues + $60 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $120 total)

Biyearly Membership.

Dual-November or May
$103

No expiration

Dual members joining in November or May.

Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($33 WTM Membership Dues + $50 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $103 total)

Dual-December or June
$87

No expiration

Dual members joining in December or June.

Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($27 WTM Membership Dues + $40 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $87 total)

Dual-January or July
$70

No expiration

Dual members joining in January or July.

Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM Membership Dues + $30 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $70 total)

Dual-February or August
$53

No expiration

Dual members joining in February or August.

Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($13 WTM Membership Dues + $20 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $53 total)

Dual-March or September
$37

No expiration

Dual members joining in March or September.

Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($7 WTM Membership Dues + $10 TM Int'l Membership Dues + $20 WTM New Member Initiation Fee = $37 total)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!