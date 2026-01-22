Dube Screw Cancer Apparel

Offered by

Dube Screw Cancer Apparel

About this shop

Dube Screw Cancer Apparel 's shop

Challenge Coins item
Challenge Coins
$20

Dube Screw Cancer Apparel

Challenge Coins. Great for Pool (Marking your Pocket) Golfball Marker/Keeping Someone Sober/ TO BEAT CANCER

20.00 each

Cap item
Cap
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Trucker Style Hat's

(Trucker Style) item
(Trucker Style) item
(Trucker Style) item
(Trucker Style)
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Trucker Style Hat's

Dube Screw Cancer Apparel Hat's item
Dube Screw Cancer Apparel Hat's item
Dube Screw Cancer Apparel Hat's item
Dube Screw Cancer Apparel Hat's
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Trucker Style Hat's

Trucker Style Hat's item
Trucker Style Hat's item
Trucker Style Hat's item
Trucker Style Hat's
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Trucker Style Hat's

Dube Screw Cancer Apparel Style Hat's item
Dube Screw Cancer Apparel Style Hat's
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Trucker Style Hat's

Dube Screw Cancer ApparwlPatches item
Dube Screw Cancer ApparwlPatches
$20

Dube Screw Cancer Apparel

Support Patches

Use for a Hat/Jacket/Pool Bag/Golf Bag

Many uses

Dube Screw Cancer Apparel Sticker's item
Dube Screw Cancer Apparel Sticker's item
Dube Screw Cancer Apparel Sticker's
$5

Dube Screw Cancer Apparel Sticker's

5.00 each

Or

5 for 20.00

Dube Screw Cancer Apparel Sticker's item
Dube Screw Cancer Apparel Sticker's
$5

Dube Screw Cancer Apparel

Rocker Style Sticker's

5.00 each or

5 for 20.00

Dube Screw Cancer Apparel Vests item
Dube Screw Cancer Apparel Vests item
Dube Screw Cancer Apparel Vests item
Dube Screw Cancer Apparel Vests
$350

Dube Screw Cancer Apparel

Vests

All Custome Vests have a Lifetime Gaurentee.

I must RECIEVE the Vests/Vests back to RECIEVE a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer"
$35

Dube Screw Cancer Apparel

"We Fight Cancer "

T-shirts

colors Available Are: Black/Pink/Grey/Blue/Brown/Purple/Red

Lifetime Gaurentee. I must Receive T-shirts back to Receive a Brand New One

Dube Screw Cancer Apparel Flannels item
Dube Screw Cancer Apparel Flannels item
Dube Screw Cancer Apparel Flannels item
Dube Screw Cancer Apparel Flannels
$50

Dube Screw Cancer Apparel

"We Fight Cancer" Flannels

Lifetime Gaurentee

I must receive Merchandise Back in order to receive a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel Customize Tour Hoodies item
Dube Screw Cancer Apparel Customize Tour Hoodies item
Dube Screw Cancer Apparel Customize Tour Hoodies
$60

Dube Screw Cancer Apparel

Customize Your Military/Cancer Hoodies

Zip Up or Pull Over available

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must recieve Merchandise back to get a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel "No One Fights Alone" item
Dube Screw Cancer Apparel "No One Fights Alone" item
Dube Screw Cancer Apparel "No One Fights Alone" item
Dube Screw Cancer Apparel "No One Fights Alone"
$50

Dube Screw Cancer Apparel

"No One Fights Alone "

Flannels

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must Receive Merchandise back in order to get a Brand New One

Dube Screw Cancer Apparel Customs item
Dube Screw Cancer Apparel Customs item
Dube Screw Cancer Apparel Customs item
Dube Screw Cancer Apparel Customs
$35

Dube Screw Cancer Apparel

Customize Your Cancer Merchandise and Cancer Ribbon.

Lifetime Gaurentee ALWAYS

Must recieve Item back for a Brand New one

Dube Screw Cancer Apparel Custom Pink Vests item
Dube Screw Cancer Apparel Custom Pink Vests item
Dube Screw Cancer Apparel Custom Pink Vests
$350

Dube Screw Cancer Apparel

Pink an Black Custom Vest

Size's are:

Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request.

Again Lifetime Gaurentee ALWAYS

Must receive Merchandise Back to get a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer" item
Dube Screw Cancer Apparel "We Fight Cancer"
$60

"We Fight Cancer " Hoodies Zip Ups and Pull Overs.

Colors available are: Black/Pink/Grey/Blue/Red/Blue/Brown

Lifetime Gaurentee ALWAYS

Must recieve Merchandise back to Recieve a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$35

Dube Screw Cancer Apparel

Customized Apparel (Make Cancer Your Fight)

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must receive Merchandise back ro get a Brand New One.

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$35

Dube Screw Cancer Apparel

T-shirts (Rocker Basic Designs)

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must Receive Merchandise Back ro get a Brand New One.

Colors available Are: Black/Pink/Grey/Blue/Red/Brown

Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request

Dube Screw Cancer Apparel Trophy for Beating Cancer item
Dube Screw Cancer Apparel Trophy for Beating Cancer item
Dube Screw Cancer Apparel Trophy for Beating Cancer item
Dube Screw Cancer Apparel Trophy for Beating Cancer
$30

Dube Screw Cancer Apparel

Trophy For Beating Cancer

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$60

Dube Screw Cancer Apparel

Construction Companies Dreams

Construction Yellow/Orange

Hoodies Zip Up and Pull Over

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must RECIEVE Merchandise back to get a Brand New One

Size's available Are: Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$1

Dube Screw Cancer Apparel

Available to Make Special Apperance Anywhere in the United States.

This Week I am out at the Waste Management Open. Scottsdale Az.

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$1

Dube Screw Cancer Apparel

MAJOR EVENT'S TO COME..

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$35

Dube Screw Cancer Apparel

Customize Your Luekemia T-shirts.

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$1

Dube Screw Cancer Apparel

Special Presentation Directly to All Cancer Families in Financial Need whenever asked.

All over The United States.

Dube Screw Cancer Apparel Runs item
Dube Screw Cancer Apparel Runs item
Dube Screw Cancer Apparel Runs item
Dube Screw Cancer Apparel Runs
$1

Dube Screw Cancer Apparel

Cancer Charity Rides an Event's All Over Az

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$35

Dube Screw Cancer Apparel

Women's V-Necks

Colors available Are: Black/Grey/Pink (for now)

Size's Are: Small to 3 Xl

Lifetime Gaurentee ALWAYS

I must RECIEVE Merchandise back to get a Brand New One.

Women Biker's Love This Style.


Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$50

Dube Screw Cancer Apparel

Country/Mechanic Dream Sleeveless Button Up Collared Shirts.

(No Lifetime Gaurentee due to Buttons)

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$40

Dube Screw Cancer Apparel

Long Sleeves "We Fight Cancer "

Size's available: Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request

Colors available: Black/Grey/Pink/Brown/Blue/Red/Purple

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$40

Dube Screw Cancer Apparel

Long Sleeves

Size's available are: Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request

Colors available Are: Black/Grey/Pink/Blue/Red/Purple/Brown

Lifetime Gaurentee ALWAYS. I must receive Merchandise Back to Get a New One

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Bandanas/ Dew Wrags

Many Colors available

Basics above.

(No Lifetime Gaurentee)

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$50

Dube Screw Cancer Apparel

Mechanic Sleeveless Button Up Collared Shirts.

Size's available: Small to 3 XL

(No Lifetime Gaurentee due to buttons)

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$35

Dube Screw Cancer Apparel

TANK TOPS..

Size's Are: Small to 3 Xl Bigger Size's available upon request

Lifetime Gaurentee ALWAYS. I must receive Merchandise back to get a New One.

Colors available: Black/Pink/Grey/Blue/Red/Purple

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$25

Dube Screw Cancer Apparel

Beanies.

1 size Fits All

Basic Colors Shown.

(No Lifetime Gaurentee)

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$1

Dube Screw Cancer Apparel

Will Always Support Any and All Cancer Families in Financial Need.

From California to Maine.

God Bless you All with your Support For these Cancer Families in Desperate Need

Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel item
Dube Screw Cancer Apparel
$350

Dube Screw Cancer Apparel

Ladies Pink Custome Vests

Size's are: Small to 2 Xl

(LIMITED SUPPLY LEFT)

From Kid's to Professional item
From Kid's to Professional item
From Kid's to Professional item
From Kid's to Professional
$1

Cancer Effects Us All.

Cancer sees No color, No Race, No Religion

Featured above is Tommi Avant PGA Tour Professional at Waste Management Open.

As well as my 1st Breast Removal (Breast Cancer as a Male)

Customize Your Dream when you Beat Cancer item
Customize Your Dream when you Beat Cancer item
Customize Your Dream when you Beat Cancer item
Customize Your Dream when you Beat Cancer
$35

Collette wants to be a Professional Singer.

She has Stage 4..However still Holding Strong to Her Dreams of Becoming a Singer.

Small to 3 Xl available

Bigger Size's available upon request

Lifetime Gaurentee ALWAYS

Women's Custom Vest item
Women's Custom Vest item
Women's Custom Vest
$350

All Women's Custom Vests are 350.00

Small to 2 Xl

All come with a Lifetime Gaurentee ALWAYS

Add a donation for Dube Screw Cancer Apparel

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!