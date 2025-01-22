eventClosed

Dueling For Lincoln's Silent Auction

950 Caledonia Dr, O'Fallon, MO 63368, USA

Gift basket item
Gift basket
$300

Mike Tyson Autographed Everlast Red Boxing Glove. This item comes with a certificate of authenticity.
1980 USA Olympic Hockey Team Jersey item
1980 USA Olympic Hockey Team Jersey
$850

Own this piece of history. A rare 1980 USA Olympic Hockey Team Jersey signed by 19 members of the original team. This is the most complete jersey that is on the market today with 19 signatures of the original 22 players and coaches. Jersey is signed by
Al MacInnis signed photo item
Al MacInnis signed photo
$150

Don't miss your chance at this signed photograph of Al MacInnis, St. Louis Blues legend and 2007 Hockey Hall of Famer.
Brett Hull autographed puck item
Brett Hull autographed puck
$100

Take home a puck signed by Blues legend Brett Hull. He scored over 700 goals and was inductee into the Hockey Hall of Fame in 2009.
Stan Musial signed plaque item
Stan Musial signed plaque
$45

This plaque was signed by Stan "The Man" Musial, St. Louis Cardinal great. He was a 24 time all star, 3 time World Series champ, and 1969 first ballot Hall of Fame inductee.
Yadier Molina signed baseball item
Yadier Molina signed baseball
$170

This ball was signed by St. Louis Cardinal legend and fan favorite, the greatest defensive catcher of all time Yadier Molina.
Vince Coleman autographed jersey item
Vince Coleman autographed jersey
$200

Bring home this autographed jersey signed by Vince Coleman, Cardinals hall of famer, 2x all star, and 1985 NL rookie of the year.
Framed photo of Wainwright, Molina, and Pujols item
Framed photo of Wainwright, Molina, and Pujols
$100

This photo is of Adam Wainwright, Yadier Molina, and Albert Pujols together during their final season with the Cardinals.
Autographed Cardinal Hall of Famers photo item
Autographed Cardinal Hall of Famers photo
$150

This Framed photo is of the 1985 Hall of Fame inductees, and autographed by the 3 that played for the Cardinals, Enos Slaughter, Hoyt Wilhelm, and Lou Brock.
Roman Burki signed keeper jersey item
Roman Burki signed keeper jersey
$120

Take home this jersey signed by St. Louis City's captain, former Borussia Dortmund legend, and Swiss international Roman Burki. Donated by Eric Heet and Worldwide Technology
Tim Parker signed jersey item
Tim Parker signed jersey
$100

Take home this jersey signed by Saint Louis City's first ever goal scorer and MLS All Star Tim Parker. Donated by Eric Heet and Worldwide Technology
3 STL City Tickets to the home opener item
3 STL City Tickets to the home opener
$80

3 Saint Louis City tickets to the home opener on February 22nd vs. Colorado Rapids. Section 201, row 7, seats 11, 12, 13 Donated by Tim Koppel
El Tio Pepe Basket item
El Tio Pepe Basket
$70

Enjoy $100 in gift cards to the best Mexican restaurant in St. Charles, a bottle of tequila, tumbler, a dri-FIT El Tio Pepe T Shirt and sweater, and a custom El Tio poker chip. This basket is valued at over $200 dollars. Donated by Biff McCullough and El Tio Pepe
Cooper's Hawk Winery & Restaurant Basket item
Cooper's Hawk Winery & Restaurant Basket
$80

This basket consists of a $100 gift card to Cooper's Hawk, a wine tasting for 4, and a bottle of Cooper's Hawks chardonnay and cabernet. This basket is valued at $210 dollars. Donated by Cooper's Hawk and Tim Koppel
Firebirds basket item
Firebirds basket
$50

This basket is brought to you by Firebirds and filled with wine, swag, and wine items.
Whitmoor Golf Package item
Whitmoor Golf Package
$150

One 18 hold round of Golf for four players. Tee times must be made through the Whitmoor Golf Shop. Tee times can be ANY time Tuesday - Thursday based on availability and after 1:30p on Friday. Saturday or Sunday based on availability. Donated by Andy & Krista Komoroski
Summer Fun Basket item
Summer Fun Basket
$30

2 one day passes to Six Flags St. Louis and 2 tickets to the City Museum. The value of this basket is getting the kids out of the house twice during summer. Donated by Six Flags St. Louis and the City Museum
Total Wine & More Wine Class for 20 item
Total Wine & More Wine Class for 20
$100

Enjoy this wine tasting and class for 20 people at Total Wine & More. You will taste a variety of their premium hand selected wines and learn about each region that they come from. Valued at $600. Donated by Total Wine & More
Meyer Mini Farms Package item
Meyer Mini Farms Package
$100

Choose from any of the Meyer Mini Farms Package that you would like. This is perfect for a child's birthday party, block party, and anything in between. This basket is valued at $700 dollars. Donated by Aaron Meyer
Taylor Swift and Travis Kelce photo item
Taylor Swift and Travis Kelce photo
$20

Take home this framed photo of Travis Kelce and Taylor Swift sharing a candid moment after a Chiefs win.
Auto Detail Package item
Auto Detail Package
$100

This item is valued at 900 dollars! It comes with 1 premium full auto detail package and a 3 year ceramic coating. Donated by Shane Hitchcock.
Project Power Gym item
Project Power Gym
$100

Enjoy this basket by Project Power Gym that includes a 3 month membership, 12 bootcamp class credits, a personal training consultation, 3 complimentary training sessions, and a 1 month meal plan. This is valued at over $500 dollars!
Stefaninas Gift Basket item
Stefaninas Gift Basket
$20

This basket includes two $10 gift cards and a Stefaninas shirt.
Sogility gift basket item
Sogility gift basket
$50

This package brought to you by Sogility is filled with swag and sessions at the Sogility facility.
2024 Dueling for Lincoln jersey item
2024 Dueling for Lincoln jersey
$40

Own a jersey our inaugural year as a team. This 2024 TST jersey can be customized with name, number, and size.
Dueling for Lincoln Winter Jacket item
Dueling for Lincoln Winter Jacket
$40

Take home this Dueling for Lincoln winter jacket. This is one of less than 10 of these jackets.
Dueling for Lincoln Hoodie item
Dueling for Lincoln Hoodie
$20

The winner of this hoody will have the option to pick from a wide variety of selections. Male, female & youth sizes available.
Dueling for Lincoln Jacket item
Dueling for Lincoln Jacket
$30

The winner of this jacket will have the option to pick from a wide variety of selections. Male, female & youth sizes available.
Dueling for Lincoln Jacket item
Dueling for Lincoln Jacket
$20

The winner of this jacket will have the option to pick from a wide variety of selections. Male, female & youth sizes available.

