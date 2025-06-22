Dues 2026

Regular Member
$390

National Dues $190.00; Per Capita $10.00 Local Dues $180.00. Late Fee $10

Diamond Life Member
$190

Local Dues $180.00; Per capita $10.00

Reinstatement 2years +
$420

Have not been financial for 2 years or more. National Dues $190.00; Per Capita $10.00; Local Dues $180.00; Reinstatement Fee $30.00

Late Fee $10

Collegiate Transitioning to Alumnae
$210

National Dues $190.00; Per capita $10.00

Late Fee $10

Reinstatement 1 year
$405

National Dues $190.00; Per capita $10.00; Local Dues $180.00; Reinstatement fee $15.000

Late Fee $10

Member at Large Financial
$415

National Dues $190.00; Per Capita $10.00 Local Dues $180.00 Change Fee $25.00

Late Fee $10

Member at Large 1Yr Unfinancial
$430

National Dues $190.00; Per Capita $10.00 Local Dues $180.00 Reinstatement Fee $15.00; Change Fee $25.00

Late Fee $10

Member at Large 2+yrs Unfinancial
$445

National Dues $190.00; Per Capita $10.00 Local Dues $180.00 Reinstatement Fee $30.00; Change Fee $25.00

Late Fee $10

