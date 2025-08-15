Hosted by

PRANAM

About this event

Durga puja food & musical concert registration - Private Event

Coppell Middle School-West (2701 Ranch Trail

Coppell, TX 75019, USA)

Combo Offer 3 – Adult food + Musical concert
$49

Saturday Dinner for adult + general entry to Live Musical Concert

Combo Offer 3 – Kid food + Musical concert
$49

Saturday Dinner for kid + general entry to Live Musical Concert

Adult Box Dinner for 27th
$18

À la Carte

Kid Box Dinner for 27th
$15

À la Carte

Adult Lunch for 28th
$17

À la Carte

Kid Lunch for 28th
$14

À la Carte

Combo Offer 1 – Adult food + Musical concert
$97
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All 4 meals (Friday dinner, Saturday lunch, Saturday Dinner, Sunday Lunch) for adult + general entry to Live Musical Concert

Combo Offer 1 – Kid food + Musical concert
$93
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All 4 meals (Friday dinner, Saturday lunch, Saturday Dinner, Sunday Lunch) for kid + general entry to Live Musical Concert

Combo Offer 2 – Adult food + Musical concert
$70
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Saturday Lunch & Dinner for adult + general entry to Live Musical Concert

Combo Offer 2 – Kid food + Musical concert
$65
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Saturday Lunch & Dinner for kid + general entry to Live Musical Concert

Bundle Offer – Adult
$61
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All 4 meals (Friday dinner, Saturday lunch, Saturday Dinner, Sunday Lunch) for adult

Bundle Offer – Kid
$57
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All 4 meals (Friday dinner, Saturday lunch, Saturday Dinner, Sunday Lunch) for kid

Adult Dinner for 26th
$17

À la Carte

Kid Dinner for 26th
$14

À la Carte

Adult Lunch for 27th
$17

À la Carte

Kid Lunch for 27th
$14

À la Carte

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!