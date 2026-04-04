Durham Enrichment After School Classes - extended

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About this event
Arts Classes For Kindergarten to Second Grande Students
Tuesdays
3pm to 4pm
7 classes total
Start on April 14th 2026
Arts Classes For Third Graders to Fifth Grande Students
Thursdays
3pm to 4pm
7 classes total
Start on April 16th 2026
Hindi Classes For All Grades
Mondays
3pm to 4pm
5 classes total
Start on April 27th 2026
Mandarin Classes For All Grades
Mondays
3pm to 4pm
4 classes total
Start on April 20th 2026
Ends on May 11th
Chess Classes For All Grades
Wednesdays
2pm to 3pm
7 classes total
Start on April 15th 2026
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