Durham PTA

Hosted by

Durham PTA

About this event

Durham Enrichment After School Classes - extended

40292 Leslie St

Fremont, CA 94538, USA

Art Class TK-2nd Grade
$35

Arts Classes For Kindergarten to Second Grande Students
Tuesdays
3pm to 4pm

7 classes total
Start on April 14th 2026

Art Class 3rd-5th Grade
$35

Arts Classes For Third Graders to Fifth Grande Students
Thursdays
3pm to 4pm
7 classes total
Start on April 16th 2026

Hindi Class
$25

Hindi Classes For All Grades
Mondays
3pm to 4pm
5 classes total
Start on April 27th 2026

Chinese Mandarin Class
$20

Mandarin Classes For All Grades
Mondays
3pm to 4pm
4 classes total
Start on April 20th 2026

Ends on May 11th

Chess Class
$35

Chess Classes For All Grades
Wednesdays
2pm to 3pm
7 classes total
Start on April 15th 2026

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!