DWMD Booster Club's Sponsorship

Platinum Sponsorship
$225

Full page advertisement in the Annual recital program (Year on Sponsorship)

Recognition on Socials media

Sponsorship Recognition in Fall and Spring show programs and showcase posters

Gold Sponsorship
$175

Half page advertisement in the Annual recital program (Year on Sponsorship)

Recognition on Socials media

Sponsorship Recognition in Fall and Spring show programs and showcase posters

Silver Sponsorship
$125

Quarter page advertisement in the Annual recital program (Year on Sponsorship)

Recognition on Socials media

Sponsorship Recognition in Fall and Spring show programs and showcase posters

Bronze Sponsorship
$75

Business card size advertisement in the Annual recital program (Year on Sponsorship)

Recognition on Socials media

Sponsorship Recognition in Fall and Spring show programs and showcase posters

