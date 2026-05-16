E Clampus Vitus

Offered by

E Clampus Vitus

About this shop

E Clampus Vitus's Lassen-Loomis 1914 Hawker Shop

Women T-shirt
$5

Black & Red Widder Long Sleeve

0
Black Donkey Cap
$30

Flex Fit Hat

0
Clamper Protected Youth
$5

Youth

0
Lassen-Loomis Challenge Coin
$15

OG Lassen-Loomis 1914 Challenge Coin

0
Mystery Shirts
$5

2 for $5 Mystery Shirts

0
Red Rose Widder Hoodie
$5

Red Rose Widder Zipper Hoodie

0
Black Widder V-Neck Shirt
$5

Black Widder V-Neck Shirt

0
Red Rose Widder V-Neck Shirt
$5

Red Rose Widder V-Neck Shirt

0
Red ECV Widder V-Neck Shirt
$5

Red ECV Widder V-Neck Shirt

0
Sticker
$3
0
Big Sticker
$5
0
Associate Membership
$25

Associate Membership Lassen-Loomis 1914

0
Youth By the time You Grow Up
$5

Youth By the time You Grow Up I’ll Be a Clamper

0
Camo Donkey Hat
$25

Camo Donkey Hat

0
Old Black Donkey Flex Fit
$10

Old Black Donkey Flex Fit

0
Black Mountains or .08% Hat
$5

Black Mountains or .08% Hat

0
Red ECV or No Known Cure
$5

Black Mountains or .08% Hat

0
ECV Buckle
$25

ECV Belt Buckle

0
Patch
$5

Patch

0
Button
$3

Button

0
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