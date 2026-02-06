SOS care

SOS care

Sponsorships for Samantha and Jake Fundraiser

1515 Mill Pond Rd

Conway, SC 29527, USA

PLATNIUM SPONSORSHIP
$2,000

Largest logo on shirts/banners

Personal lg banner center court

Team entry - 4 players/4 hats w/your logo

Premium Vendor Table

4 EVERYDAY WISHES (individual gift for 4 children)

GOLD SPONSORSHIP
$1,000

Logo on shirts/banners

Personal banner on court

Team entry - 2 players/2 hats w/your logo

Vendor table

2 EVERYDAY WISHES - (individual gift for 2 children)

SILVER SPONSORSHIP
$500

Logo on shirt/signs

Hydration station sponsor

1 EVERYDAY WISH - (individual gift for 1 child)

BRONZE SPONSORSHIP
$250

Logo on shirt or banner

1 EVERYDAY WISH -(individual gift for 1 child)

COPPER SPONSORSHIP #1
$200

Kids zone activities

COPPER SPONSORSHIP #2
$150

Volunteer sponsor (snacks/shirts)

COPPER SPONSORSHIP #3
$100

Lawn sign sponsor

