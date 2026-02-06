Sponsorships for Samantha and Jake Fundraiser

About this event
Largest logo on shirts/banners
Personal lg banner center court
Team entry - 4 players/4 hats w/your logo
Premium Vendor Table
4 EVERYDAY WISHES (individual gift for 4 children)
Logo on shirts/banners
Personal banner on court
Team entry - 2 players/2 hats w/your logo
Vendor table
2 EVERYDAY WISHES - (individual gift for 2 children)
Logo on shirt/signs
Hydration station sponsor
1 EVERYDAY WISH - (individual gift for 1 child)
Logo on shirt or banner
1 EVERYDAY WISH -(individual gift for 1 child)
Kids zone activities
Volunteer sponsor (snacks/shirts)
Lawn sign sponsor
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!