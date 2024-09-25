2024 FUSION Adult Beverage Drink Ticket Vouchers

This voucher can be redeemed for one (1) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for one (1) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Two (2) Drink Ticket Voucher
$16
This voucher can be redeemed for two (2) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for two (2) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Three (3) Drink Ticket Voucher
$24
This voucher can be redeemed for three (3) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for three (3) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Four (4) Drink Ticket Voucher
$32
This voucher can be redeemed for four (4) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for four (4) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Five (5) Drink Ticket Voucher
$40
This voucher can be redeemed for five (5) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for five (5) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Six (6) Drink Ticket Voucher
$48
This voucher can be redeemed for six (6) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for six (6) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Seven (7) Drink Ticket Voucher
$56
This voucher can be redeemed for seven (7) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for seven (7) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Eight (8) Drink Ticket Voucher
$64
This voucher can be redeemed for eight (8) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for eight (8) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Nine (9) Drink Ticket Voucher
$72
This voucher can be redeemed for nine (9) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for nine (9) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Ten (10) Drink Ticket Voucher
$80
This voucher can be redeemed for ten (10) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
This voucher can be redeemed for ten (10) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!