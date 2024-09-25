FUSION Music Festival

Hosted by

FUSION Music Festival

About this event

2024 FUSION Adult Beverage Drink Ticket Vouchers

1101 W Turner Rd

Lodi, CA 95242

One (1) Drink Ticket Voucher
$8
This voucher can be redeemed for one (1) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Two (2) Drink Ticket Voucher
$16
This voucher can be redeemed for two (2) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Three (3) Drink Ticket Voucher
$24
This voucher can be redeemed for three (3) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Four (4) Drink Ticket Voucher
$32
This voucher can be redeemed for four (4) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Five (5) Drink Ticket Voucher
$40
This voucher can be redeemed for five (5) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Six (6) Drink Ticket Voucher
$48
This voucher can be redeemed for six (6) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Seven (7) Drink Ticket Voucher
$56
This voucher can be redeemed for seven (7) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Eight (8) Drink Ticket Voucher
$64
This voucher can be redeemed for eight (8) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Nine (9) Drink Ticket Voucher
$72
This voucher can be redeemed for nine (9) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!
Ten (10) Drink Ticket Voucher
$80
This voucher can be redeemed for ten (10) drink tickets by any attendee 21 years or older. Each ticket can be redeemed for 1 glass of Michael David wine, Five Window craft beer, or 1 Tia Linda Margarita at the FUSION Music Festival (a fundraiser for LOEL Senior Center)!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!